Selten: Prince Jackson spricht über Papa Michael (†74)

Der älteste Sohn von Michael Jackson (✝50), Prince Jackson (27), hat in einem seltenen Interview offen über das Erbe seines berühmten Vaters gesprochen. "Ich komme aus einer Familie mit einer sehr reichen Geschichte, und das sind wirklich große Fußstapfen, die ich ausfüllen muss", erklärt Prince gegenüber Associated Press. Dabei betont er, dass er das Vermächtnis seines Vaters als eine "Ehrenabzeichnung" empfinde. Auch seine Geschwister Paris Jackson (26) und Blanket Jackson (22) – Bigi genannt – würden die Erinnerung an ihren Vater auf unterschiedliche Weise in sich tragen. "Wir haben alle ein Stück von ihm geerbt", verrät Prince. Für ihn selbst sei es vor allem die Leidenschaft für wohltätige Arbeit.

Um das Erbe seines Vaters zu ehren, gründete Prince bereits 2016 während seines Studiums an der Loyola Marymount University in Los Angeles die gemeinnützige Organisation "Heal Los Angeles". Diese setzt sich für soziale Projekte ein und unterstützt Kinder und Jugendliche. Besonders in der Weihnachtszeit liege ihm sein Engagement am Herzen. Kürzlich hätte er eine Veranstaltung organisiert, bei der Kinder in einem Spielzeugladen selbst Geschenke auswählen durften. "Es erfüllt mein Herz, die Kinder am Ende des Tages lächeln zu sehen", sagt Prince über den Erfolg der Aktion. Währenddessen blicken Insider auf die Entwicklung der Jackson-Kinder positiv: "Michael wäre so stolz darauf, wo seine Kinder heute stehen", wird eine Quelle zitiert.

Privat lebt Prince ein bodenständiges Leben mit Freundin Molly Schirmang, mit der er seit über sieben Jahren zusammen ist. Sie hält sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus, was ihrer Beziehung laut Bekannten gut tue. Molly versteht sich außerdem gut mit Prince' Geschwistern Paris und Bigi. Die drei hätten eine sehr enge Bindung: "Sie sind die besten Freunde und halten zusammen", verriet ein Insider. "Mein Vater wäre so stolz auf uns", erklärt Prince selbst. Zum 15. Todestag von Michael widmete Prince seinem Vater einen rührenden Post. Michael hatte Prince und Paris während seiner Ehe mit Debbie Rowe (66) bekommen, die von 1996 bis 1999 hielt. Bigi wurde 2002 durch eine Leihmutter geboren.

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

Getty Images Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson

