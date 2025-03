Superselten: Michael Jacksons Sohn Prince teilt Pärchenfotos

Prince Jackson (28), der älteste Sohn des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50), hat anlässlich seines achtjährigen Jubiläums mit Freundin Molly Schirmang eine seltene Liebeserklärung auf Instagram geteilt. In einer elfteiligen Bildergalerie versteckte er ein romantisches Foto des Paares. Darauf zeigen sich die beiden schick gekleidet: Prince trägt einen Nadelstreifenanzug und hat seine langen Haare zu einem Zopf gebunden, während Molly mit einem bodenlangen, tiefblauen Kleid und sanft gewellten Haaren beeindruckt. "Molly und ich feiern diesen Monat unser achtjähriges Jubiläum und ich könnte mir keine bessere Partnerin wünschen", schrieb er dazu. Gerüchten zufolge soll das Paar die Zweisamkeit bei einer romantischen Date-Night in Australien genossen haben.

Prince nutzte die Gelegenheit, um nicht nur seine Liebe zu Molly mit der Welt zu teilen, sondern auch seine Dankbarkeit für die Erfahrungen, die sein Leben prägen. Weitere Fotos in der Galerie dokumentieren seine Reise durch Australien, wo er zuletzt unterwegs war. Der 28-Jährige zeigte sich überwältigt von den Eindrücken und widmete seinem verstorbenen Vater, der ihn bis zu seinem zwölften Lebensjahr begleitet hatte, rührende Worte. "Ich bin durch meinen Vater mit dem Reisen aufgewachsen und habe immer noch das Glück, die Welt zu sehen", schrieb er. Besonders bewegend waren Begegnungen mit Menschen, die persönliche Erinnerungen an Michael Jackson haben, wie ein Einheimischer in Sydney, der einst die BAD-Tour live erlebte.

Prince wuchs größtenteils im Rampenlicht auf, doch sein Verhältnis zu den Medien ist reserviert. Stattdessen scheint er sich auf die Menschen in seinem engsten Umfeld zu konzentrieren. Die Beziehung zu Molly ist seit acht Jahren eine Konstante in seinem Leben. Obwohl sie selten im Mittelpunkt stehen, zeigen kleine Gesten wie die aktuelle Bilderserie, wie tief verbunden das Paar ist. Neben seinen seltenen Einblicken in die Beziehung zu Molly ist Prince vor allem dafür bekannt, das Erbe seines Vaters in Ehren zu halten, wie seine Arbeit bei der Heal Los Angeles Foundation.

Instagram / princejackson Molly Schirmang und Prince Jackson, März 2025

Instagram / princejackson Prince Jackson und seine Freundin, März 2025

