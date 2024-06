"Vermisse dich": Prince Jackson zollt Papa Michael Tribut

Am 25. Juni jährte sich Michael Jacksons (✝50) Todestag zum 15. Mal. Zahlreiche Fans erinnern sich an diesem schweren Jubiläum an den King of Pop. Auch die Familie zollt dem Musiker Tribut. So widmet ihm sein Sohn Prince (27) ein paar rührende Zeilen: "Ich vermisse dich, Papa", schreibt der Filmproduzent in seiner Instagram-Story und teilt dazu einen Schnappschuss von seinem Vater in einer großen Menschenmenge. Abschließend fügt er hinzu: "Die Welt fühlte sich besser an, als du noch da warst." Seine Schwester Paris (26) und sein Bruder Blanket (22) meldeten sich jedoch nicht im Netz.

Michael Jackson ist einer der größten Popmusiker der Geschichte. Bereits im Kindesalter hatte er auf der Bühne gestanden, wurde später mit seinen Geschwistern und ihrer Band The Jackson Five weltberühmt. Als Solokünstler lieferte er einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen ab und begeisterte Millionen von Fans. Doch nach einer starken Kopfverbrennung entwickelte er eine Schmerzmittelabhängigkeit, die ihm im Jahr 2009 zum Verhängnis wurde. Er erlitt einen Herzstillstand durch eine Überdosis Propofol – ein Narkotikum.

Nach Michaels Tod erbten seine Kinder Prince, Paris und Blanket sowie seine Mutter Katherine (94) sein Vermögen. Alle drei Jackson-Sprösslinge stehen seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit. Paris ist heute als Model erfolgreich und versucht sich wie ihr Vater als Sängerin. Ihr älterer Bruder Prince zeigt sich nur selten auf Events – er arbeitet als Filmproduzent und Schauspieler. Blanket, auch genannt Bigi, ist ebenfalls nur sporadisch in der Öffentlichkeit zu sehen. Auch er ist in der Filmbranche aktiv. Er führte beispielsweise bei dem Film "Rochelles" Regie, der 2023 auf Amazon Prime Video erschien.

Getty Images Michael Jackson im März 2009 in London

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

