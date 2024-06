Stylish: Michelle Hunziker shoppt mit Töchtern und Enkel

Michelle Hunziker (47) macht sich einen schönen Tag mit ihren Liebsten! Am vergangenen Wochenende spazierte die Moderatorin mit ihren Töchtern Sole (10), Celeste (9), Aurora (27) und ihrem Enkelsohn Cesare durch die Straßen Mailands. Die fünf waren offenbar auf einem Shopping-Trip: In ein paar Läden machten sie Halt, liefen dann Hand in Hand weiter. Der kleine Cesare saß dabei in seinem Kinderwagen, der abwechselnd von Oma Michelle und den stolzen, jungen Tanten Sole und Celeste geschoben wurde. Für ihren Stadtausflug schmiss sich die Truppe auch in stylishe Outfits: Die Schauspielerin strahlte in einer coolen Lederjacke und weißen Bluse. Ihre beiden jüngsten Töchter trugen Röckchen mit Pullover oder Hemd und Krawatte. Aurora wählte hingegen ebenfalls eine Lederjacke, die sie mit einer beigefarbenen Latzhose kombinierte.

In männlicher Begleitung war die 47-Jährige bei dem Ausflug nicht. Bereits im März sollen sie und Alessandro Carollo, den sie im Sommer 2022 kennengelernt hatte, sich getrennt haben. Wie ein Insider gegenüber der italienischen Zeitung Chi ausplauderte, sei ein Grund für ihre Trennung die räumliche Distanz gewesen. Michelle wohnt in Mailand, der Arzt in Rom. Zudem habe sich die einstige Wetten, dass..?-Moderatorin mehr auf ihre Kids konzentrieren wollen. Es wird jedoch gemunkelt, dass sie nun doch wieder vergeben sei – vergangene Woche wurde sie nämlich bei einem Dinner mit einem Mann namens Matteo Viezzer gesehen. Ob da wirklich etwas zwischen den beiden läuft, ist unklar.

Michelle scheint aber auch ohne Mann happy zu sein und die Zeit mit ihren Töchtern und ihrem Enkelsohn in vollen Zügen zu genießen. Ihre beiden jüngsten Mädels stammen aus der Ehe mit Tomaso Trussardi (41). Aurora hatte die TV-Bekanntheit mit ihrem ersten Ehemann Eros Ramazzotti (60) bekommen. Vergangenes Jahr wurde die 27-Jährige erstmals selbst Mutter. Im März 2023 begrüßten sie und ihr Partner Goffredo Cerza (28) den kleinen Cesare auf der Welt.

Vincenzo Aloisi / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Mutter Ineke, Tochter Aurora und Enkel Cesare, März 2024

