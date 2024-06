Sucht Joey Essex bei "Love Island" die Frau fürs Leben?

Der Realitystar Joey Essex (33) hat am vergangenen Abend bereits Geschichte bei UK-Love Island geschrieben, denn er schloss sich als erster Prominenter der Gruppe von unbekannten Singles an. Und seine Mission in der Realityshow ist ihm von Anfang an klar, wie ein Insider gegenüber Daily Mail behauptet: "Er ist 33 Jahre alt und möchte wirklich jemanden finden, mit dem er sich niederlassen kann, er möchte eine Frau und eines Tages Kinder haben." Die Quelle, die dem TV-Star nahe steht, führt fort: "Joey hat sich aus den richtigen Gründen für 'Love Island' gemeldet."

Die Aufmerksamkeit, die viele aus dem Reality-Format mitnehmen wollen, sei dem Briten egal, wie der Informant im Gespräch betont: "Er braucht keinen Ruhm, keine Follower oder das Preisgeld. Er ist aufgeregt, jemanden kennenzulernen, und kann es kaum erwarten, ein Date zu haben." Joey hat bereits auf seinen Social-Media-Seiten mehr als 1,8 Millionen Follower und möchte wohl jetzt sein wahres Ich zeigen, er habe sich jahrelang hinter seiner Reality-TV-Persönlichkeit versteckt.

Die Zuschauer sind total begeistert von der Überraschung, dass Joey als Single in die Villa zieht. Immerhin ist er knapp über ein Jahr von seiner Ex-Freundin Vanessa Bauer getrennt und sucht nun die große Liebe. Unter dem Instagram-Beitrag der offiziellen UK-"Love Island"-Seite drehen die Fans durch. Ein Follower behauptet: "Die Jungs haben keine Chance, sie können jetzt schon Feierabend machen!" Die Fans sind sich sicher, dass die anderen männlichen Kandidaten verzweifeln werden wegen des Realitystars: "Jeder wird auf die Knie für ihn gehen, lasst mich ehrlich sein."

Joey Essex 2021

Joey Essex, Realitystar

