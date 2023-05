Realitystar Joey Essex ist wieder Single und in Flirtlaune!

Joey Essex (32) und Vanessa Bauer gehen wieder getrennte Wege! Erst im April hatte die Eiskunstläuferin bekannt gegeben, dass sie mit ihren Dancing on Ice-Kollegen liiert ist. Bereits während der Show war es zu Annäherungsversuchen seitens des Realitystars gekommen. Doch nur wenige Monate nach dem Liebes-Outing ist schon wieder alles aus und vorbei! Joey genießt jetzt als Neu-Single sein Leben in vollen Zügen!

In seiner Instagram-Story teilte der 32-Jährige ein paar Clips, die ihn auf einer Party während seines Dubai-Urlaubs zeigen. Dabei fällt auf, dass der gebürtige Brite sein Singleleben in vollen Zügen auskostet. Fleißig turtelte Joey mit der ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmerin Becca Edwards und stellte das auch im Netz zur Schau.

Bereits vor wenigen Wochen hatte der TV-Star gegenüber The Sun preisgegeben, dass er wieder bereit für eine neue Frau in seinem Leben sei. "Wenn ein nettes, freundliches Mädchen in mein Leben tritt, würde ich sie kennenlernen. Ich hätte gerne eine Freundin, aber sie muss in mein Leben passen", hatte er erklärt.

Instagram / joeyessex Joey Essex und Becca Edwards, Mai 2023

Instagram / joeyessex Joey Essex und Becca Edwards

Instagram / joeyessex Joey Essex, TV-Star

