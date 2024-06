Während Krise: Ließ Ben Affleck seine J.Lo hier im Stich?

Bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll es schon seit einiger Zeit kriseln. Eine Quelle verrät nun gegenüber Deux Moi, dass besonders eine Situation ausschlaggebend für ihren Streit gewesen sei. "Dass Ben nicht zur Premiere in Mexiko gegangen ist, war eine große Sache für Jen. Er wurde am selben Tag beim Abendessen in L.A. erwischt und ich bin mir sicher, dass sie die Paparazzi-Bilder gesehen hat", erklärt der Insider. Die fehlende Unterstützung bei dem Event für "Atlas" sei ein Tiefpunkt für sie gewesen. Die beiden Promis sind seit 2022 verheiratet, kennen sich aber schon Jahrzehnte. In den frühen 2000ern führten sie schon einmal eine Beziehung und waren damals als "Bennifer" bekannt geworden.

Während seine Frau auf Pressetour in Mexiko war, besuchte Ben ein italienisches Restaurant in Santa Monica. Fotos zeigten den Hollywoodstar, wie er das Dinner verließ und dabei von mehreren Freunden begleitet wurde. Körpersprachenexpertin Judi James deutete aus den Bildern gegenüber Mirror: "Er scheint kein Fan des sehr öffentlichen Lebens zu sein, das er und Jennifer führen." Im Gegensatz zu der "Let's Get Loud"-Interpretin wäre der Schauspieler genervt von dem Medienrummel um seine Beziehung.

J.Lo hatte vergangene Woche ihre geplante "THIS IS ME...LIVE"-Tournee abgesagt. Viele Fans hatten sofort vermutet, dass das Tour-Aus mit Ben zu tun haben könnte. Im offiziellen Statement des Veranstalters Live Nation war verkündet worden: "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein." Lust auf Spekulationen hat die 54-Jährige offenbar nicht. Unter den neuesten Posts auf ihrem Instagram-Account ist die Kommentarfunktion deaktiviert.

ActionPress / The Hollywood JR / Backgrid Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2019

