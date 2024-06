Welche GNTM-Kandidaten sollen heute ins Halbfinale kommen?

So langsam werden es immer weniger Modelanwärter bei Germany's Next Topmodel! Aktuell kämpfen noch neun Kandidaten um den Sieg. In der heutigen Episode entscheidet sich, wer am kommenden Dienstag ins Halbfinale kommt. Bei den Mädels sind noch Fabienne Urbach sowie Lea Oude im Rennen. Fabienne wackelte vergangene Woche, konnte sich letztendlich noch gegen Kadidja Becher durchsetzen. Auch Grace Zak und Xenia Tsilikova sind noch dabei – beide haben schon tolle Jobs abräumen können. Letztere sicherte sich beispielsweise den begehrten Calzedonia-Job.

Die Jungs sind noch einer mehr. So haben neben Armin Rausch auch noch Jermaine Kokoú Kothé sowie Linus Weber die Chance auf den Siegertitel. Ebenfalls Frieder Sell versucht noch, Heidi von sich zu überzeugen. Die Zwillinge Julian und Luka Cidic wollen sich zusammen den Sieg holen – sie sind seit vergangener Folge ein Team und können folglich auch zu zweit gewinnen oder gemeinsam rausfliegen. Wie viele Kandidaten heute gehen müssen, bleibt abzuwarten. Welche Boys und Girls sollen heute gehen? Stimmt unten ab!

Das Halbfinale findet kommende Woche Dienstag statt. Bereits zwei Tage später, am 13. Juni, kürt Modelmama Heidi (51) im großen Live-Finale in Köln die Gewinner. Neben den verbliebenen Kandidaten sind auch wieder prominente Gäste dabei. Wie die Castingshow auf Instagram verkündete, nehmen Sabrina Carpenter (25), Bastian Schweinsteiger (39), Musikerin Robin S. sowie Elizabeth Hurley (58) mit ihrem Sohn Damian (22) teil. Außerdem bekommt die GNTM-Chefin Unterstützung von Fotograf Rankin, Designer Kevin Germanier und Ex-Juror Wolfgang Joop (79).

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Xenia und Linus beim Calzedonia-Shooting

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welcher GNTM-Kandidat soll heute rausfliegen? Armin! Frieder! Jermaine! Julian! Luka! Linus! Fabienne! Grace! Lea! Xenia! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de