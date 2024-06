Sabrina Carpenter und Co.: Diese Stars sind beim GNTM-Finale

Nächste Woche ist es endlich so weit: Das große Germany's Next Topmodel-Finale steht an! Wie in jedem Jahr sitzt Modelmama Heidi Klum (51) allerdings nicht alleine auf der Jury-Couch. Dieses Mal bekommt sie Unterstützung von echten Megastars! So werden Sabrina Carpenter (25), Elizabeth Hurley (58) mit ihrem Sohn Damian (22), Sängerin Robin S. sowie das Musik-Duo Sofi Tukker und Bastian Schweinsteiger (39) am 13. Juni in Köln mit dabei sein. Aber auch bekannte Gesichter sind eingeladen – Ex-Juror Wolfgang Joop (79), Fotograf Rankin und Designer Germanier sind mit am Start.

Es kann also gut sein, dass die GNTM-Finalisten zu Songs von Sabrina, Robin und Sofi Tukker laufen müssen. Bleibt abzuwarten, ob nicht auch Heidi wieder selbst das Mikro in die Hand nimmt wie bereits in vorherigen Finalshows. Immerhin hat die 51-Jährige auch in dieser Staffel wieder einen eigenen Song als Titellied ausgewählt. "Sunglasses At Night" produzierte sie mit dem DJ Tiesto, der allerdings nicht auf der Gästeliste steht.

Welche Frau und welcher Mann 2024 die Möglichkeit bekommt, sich den Sieg zu holen, steht noch nicht fest. Im heutigen Viertelfinale sind noch Xenia Tsilikova, Lea Oude, Fabienne Urbach, Grace Zak, Armin Rausch, Frieder Sell, Jermaine Kokoú Kothé, Linus Weber sowie die Twins Julian und Luka Cidic im Rennen. Zwei Tage vor dem Finale, am 11. Juni, findet das Halbfinale statt, in dem sich entscheidet, wer ins Finale einzieht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Wolfgang Joop, November 2015

Anzeige Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum in der dritten GNTM-Folge 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Gästen beim GNTM-Finale? Super, das wird auf jeden Fall gut! Ein bisschen langweilig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de