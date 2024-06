Wieder vergeben? Antonia Elena teilt Bild von neuem Mann!

Ist Antonia Elena wieder in festen Händen? Die Influencerin wurde erst in diesem Jahr zum ersten Mal Mama: Mit Christian Wolf teilt sie den kleinen Noah – noch vor der Geburt trennte sich das Paar allerdings. Nun sieht es ganz danach aus, als ob Toni wieder vergeben ist: In ihrer Instagram-Story teilt die Food-Bloggerin ein Foto eines Mannes, der ihr Baby auf dem Arm hält. Dazu betont sie, was sie an ihrem "Mr. X" so mag: "Dass ich bei ihm einfach ich sein kann und wie entspannt ich bei und mit ihm bin. Und noch viele weitere Dinge, die ich seit Langem mal wieder spüre." Offenbar macht der neue Mann sie richtig glücklich!

Viele Follower stürmten nach dem Post ihr Postfach und wünschen ihr zu ihrer neuen Beziehung alles Liebe. "Ich finde es einfach schön, das mit euch geteilt zu haben. Ich bin sehr glücklich", schwärmt Toni daraufhin und macht deutlich, dass sie tatsächlich wieder in einer Partnerschaft zu sein scheint. Mit weiteren Details hält sich die frischgebackene Mama aber noch zurück!

Ihr Ex Christian ist mittlerweile auch wieder in einer neuen Beziehung. Der Unternehmer ist mit der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Romina Palm (25) zusammen. Die zwei lassen ihre Fans auch regelmäßig an ihrer Liebe teilhaben und posten im Netz reichlich Pärchen-Content. Um Söhnchen Noah kümmert sich Christian aber dennoch hin und wieder, auch mit Antonia versteht er sich noch super.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im Juli 2022

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

