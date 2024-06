A$AP Rocky spaziert ganz lässig mit seinen Kindern durch NYC

A$AP Rocky (35) lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, auch nicht von den Menschenmassen der Mega-Metropole New York. Ganz entspannt schlendert der Rapper durch die Straßen des Big Apples. Mit im Schlepptau: seine zwei Kinder, die sich von Papa in einem Bollerwagen bequem durch die Gegend kutschieren lassen. Sowohl Fans, die im Hintergrund offensichtlich Fotos des Musikers machen, als auch die Paparazzi scheinen Rocky wenig zu stören. Mit großen weißen Kopfhörern auf den Ohren läuft er an den Schaulustigen einfach vorbei. Der sonst so stilsichere Partner von Rihanna (36) zeigt sich bei seinem Bummel durch die Stadt in Kapuzenpullover und kurzer Hose.

Sein Händchen für Mode bewies er das letzte Mal Mitte Mai. Bei einem Essen verbrachte das Paar einen romantischen Abend im italienischen Restaurant Mamo in New York. Die "Don't Stop the Music"-Interpretin und Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, schmissen sich für ihre Datenight so richtig in Schale. Die Mutter zweier Söhne wählte für diesen Anlass einen Look ganz in Schwarz. Unter ihrem Lederblazer blitzte ein transparenter Stoff hervor, der ihre Beine umschmeichelte. Ihr Partner zeigte sich in einem himmelblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte.

Rihanna und Rocky könnten glücklicher kaum sein. Die beiden Musiker gehen seit knapp vier Jahren gemeinsam durchs Leben. 2022 erblickte Söhnchen RZA (2) das Licht der Welt. Im August vergangenen Jahres machte Sohnemann Riot Rose das Familienleben dann perfekt. Die beiden Turteltauben zeigen, dass aus Freundschaft auch Liebe werden kann. Gegenüber People verriet ein Insider: "Sie hatten schon immer eine solide Freundschaft, und die Romanze hat das nur noch verstärkt. Für das Paar steht die Familie an erster Stelle."

Anzeige Anzeige

Backgrid Rihanna und ASAP Rocky in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Schnappschüssen? Rocky wirkt total entspannt. Ich finde, er sieht etwas genervt aus... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de