Darum erhält Harry keine Einladung zum Trooping the Colour

Das zweite Jahr in Folge wurden Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) nicht zu König Charles' (75) Geburtstagsparade, dem Trooping the Colour, eingeladen – ein deutliches Zeichen des britischen Königshauses, da ist sich der Publizist Michael Levine sicher. "Der fortgesetzte Ausschluss von Meghan und Harry vom Trooping the Colour spiegelt die anhaltende Entfremdung zwischen ihnen und dem Kern der britischen Monarchie auf ergreifende Weise wider", erklärt er im Interview mit Mirror und führt zudem aus: "Ihre Abwesenheit im zweiten Jahr in Folge unterstreicht die tiefen Gräben, die trotz des Prunks und der Tradition, die die königliche Familie ausmachen, fortbestehen. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass persönliche Konflikte selbst in den am meisten verehrten Institutionen das öffentliche Spektakel durchdringen können."

2022 wohnten Harry und Meghan zum vorläufig letzten Mal dem Trooping the Colour bei. Allerdings begaben sie sich nicht wie in den Jahren zuvor mit der Royal Family auf den Balkon des Buckingham Palace, um von dort aus das Spektakel mitzuverfolgen. Stattdessen beobachteten die royalen Aussteiger die Feierlichkeiten in einem Raum oberhalb der Horse Guards Parade – zusammen mit anderen nicht arbeitenden Royals.

Beim Trooping the Colour versammeln sich traditionell 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker in London, um das amtierende Staatsoberhaupt zu feiern. In diesem Jahr findet das Event am Samstag, dem 15. Juni, statt – allerdings mit einigen Änderungen: So wird Charles zwar an der Prozession teilnehmen, aber wegen seiner Krebserkrankung in einer Kutsche und nicht zu Pferd. Neben Harry und Meghan wird vermutlich auch die Schwiegertochter des Monarchen fehlen: Auch Prinzessin Kate (42) ist an Krebs erkrankt und unterzieht sich infolgedessen aktuell einer Chemotherapie.

