Die Trennung seiner Eltern beeinflusst Tom Kaulitz' Ehe!

Tom Kaulitz (34) reflektiert seine Kindheit. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill (34) nimmt der Musiker jede Woche eine neue Episode des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" auf, in dem die beiden Einblicke in ihr Privatleben geben. In der neuesten Folge stellen die Brüder eine weitere von vielen Gemeinsamkeiten fest: Beide möchten so lange wie möglich an besonderen Momenten festhalten. "Ich habe da bis heute Probleme mit, ein Ende zu finden bei bestimmten Sachen oder dass ein Moment einfach vorbei ist", gibt Tom ehrlich zu. Diese Verhaltensweise begleite ihn auch im Alltag mit seiner Frau Heidi Klum (51). Wenn sie einen schönen Moment miteinander teilen, schwinge bei Tom neben dem Gefühl des Glückes auch immer ein Funken Wehmut mit: "Dann will ich, dass dieser Moment nie vorbeigeht."

Der Gitarrist führt diesen Drang, dass Dinge niemals enden sollen, auf seine Kindheit zurück. Tom ist der Meinung, dass die Trennung seiner Eltern nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist: "Ich interpretiere es so: Mama und Papa haben sich ja früh getrennt und wir hatten viel so dieses Wochenend-Ding." Der immer wiederkehrende Abschied vom Vater sei den Brüdern stets schwergefallen. Bill pflichtet seinem Bruder bei und berichtet von ähnlichen Verhaltensmustern: "Ich kann ganz schlecht loslassen von Menschen, von Situationen, von schönen Momenten. Das fällt mir ganz schwer, so Sachen gehen und ziehen zu lassen."

Der Tokio Hotel-Star und das Supermodel lernten sich im Jahr 2018 bei der Geburtstagsfeier des Modedesigners Michael Michalsky (57) kennen und lieben. Kurz darauf, im Mai 2018, machten Tom und Heidi die Beziehung zueinander offiziell. Im Sommer des darauffolgenden Jahres besiegelten die Turteltauben ihre Liebe mit dem Jawort. Die malerische Trauung fand damals vor rund 160 Gästen auf einer Luxusjacht statt.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Deutscher Fernsehpreis

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

