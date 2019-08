Erste Bilder von Heidi Klum (46) als Braut! In diesem Moment läuft die Hochzeit der Modelmama und ihrem Traummann Tom Kaulitz (29). Das Paar ist bereits vor Tagen auf der malerischen Insel Capri angekommen und feiert an diesem Wochenende einen regelrechten Wedding-Marathon. In den vergangenen Stunden trafen die rund 160 Gäste auf der Luxus-Jacht ein, auf der sich Heidi und Tom das Jawort geben sollten: Hier erscheint nun auch die Braut an Bord!

Ein Traum in Weiß! Viel Stoff, bodenlang und alles andere als unauffällig und schlicht: So trat GNTM-Chefin Heidi vor dem Altar, wo sie ihr Liebster in Empfang nahm. Das trägerlose Kleid gleicht auf den ersten Blick einer Wolke oder gar einer Sahnehaube. Besonders auffällig: Heidi trägt auf den Paparazzi-Fotos keine Schuhe! Ob die 46-Jährige auch während der Zeremonie barfuß gewesen ist?

Von der eigentlichen Trauung bekamen die Fotografen und lauernden Reporter offenbar nichts mit. Der Grund: Nach dem Eintreffen der Hochzeitsgesellschaft wurde das exklusive 100 Meter lange Schiff mit Laken abgedeckt.

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Hochzeit

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum bei ihrer Hochzeit auf der Luxus-Yacht

