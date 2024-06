Fans entdecken mysteriöse Gestalt auf Taylor Swifts Konzert

Taylor Swift (34) hatte auf ihrem Konzert offenbar einen ungebetenen Gast! Am 29. und 30. Mai füllten sich die Plätze des Fußballstadions Santiago Bernabéu in Madrid mit Tausenden von Swifties – und einer schattenhaften Erscheinung! In den sozialen Medien, unter anderem auf Instagram, macht aktuell ein Video die Runde, auf dem eine schwarze Gestalt mit menschlicher Silhouette tanzend unter den Dachsparren des Stadions zu sehen ist. Die Fans der "Cruel Summer"-Interpretin stellen sich vor allem zwei Fragen: Wie ist die Gestalt dorthin gekommen und wer ist diese Person?

Auf Social Media sorgt das Video für zahlreiche Diskussionen. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: "Oh nein, das ist irgendein Phantom des Stadions – oder ein Fiesling, der anscheinend auf Stadien klettert!" Ein anderer witzelt: "Joe Alwyn (33) versteckt sich unter dem Dach." Der Schauspieler und die Sängerin gingen immerhin ganze sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Die realistischste Lösung des Rätsels, wie die Gestalt es nach ganz oben geschafft hat, ist allerdings wohl die folgende: Um das gesamte Stadium herum erstreckt sich ein Skywalk. Die 800 Meter lange Terrasse soll allerdings noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sein. Dennoch hat es eine unbekannte Person unerlaubterweise auf die Plattform geschafft und Taylors Show aus einer einzigartigen Perspektive genossen. Die Frage nach dem großen "Wer?" bleibt allerdings weiterhin ungeklärt.

Taylor befindet sich aktuell inmitten ihrer "The Eras"-Tour, die auf der ganzen Welt zahlreiche Swifties anzieht. Als nächstes wird der Popstar einen Halt in Edinburgh, Liverpool, Cardiff und London einlegen, bis die Sängerin im nächsten Monat dann endlich in Deutschland spielen wird. Unterstützung erhält die Blondine während ihrer Konzerte neben ihrem Liebsten Travis Kelce (34) auch von anderen bekannten Gesichtern. Bei einem ihrer Auftritte in Paris bringt der NFL-Star direkt mal zwei Freunde mit: Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) feuern Taylor auf ihrer Tour an, wie auf einem Video auf X zu sehen war.

Getty Images Taylor Swift auf "The Eras"-Tour in Frankreich

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Wer glaubt ihr, ist diese gruselige Gestalt? Ich denke, es ist ein großer Fan von Taylor, der einen ganz besonderen Auftritt haben wollte. Ich glaube, es ist jemand, den Taylor kennt! Vielleicht wirklich einer ihrer Exen? Ergebnis anzeigen



