Nach Trennung: Camila Morrone tanzt auf Kaia Gerbers Party

Camila Morrone (25) ist wieder in Feierlaune! Rund fünf Jahre gingen das Model und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) gemeinsam durchs Leben. Doch vor wenigen Tagen brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Das einstige Traumpaar soll von nun an wieder getrennte Wege gehen! Während ihr Ex vor Kurzem in Saint-Tropez gesehen wurde, scheint auch die Laufstegschönheit ihr Single-Leben zu genießen: Auf der Geburtstagsfeier von Kaia Gerber (21) war Camila ordentlich am Tanzen!

In einer Instagram-Story teilte Kaia einige Eindrücke ihres 21. Geburtstags: Die beiden Models tanzten ausgelassen die ganze Nacht, dabei zeigte sich Camila schlicht in einem schwarzen Satinkleid. Ihre langen dunklen Haare trug die 25-Jährige offen. Kaia wiederum entschied sich für eine gestreifte Hose und einen langen schwarzen Ledermantel. Um das Outfit komplett zu machen, wählte die Freundin von Austin Butler (31) eine kleine grüne Handtasche.

Die Geburtstagsfeier nach dem Liebes-Aus war für Camila sicherlich eine gute Ablenkung! Denn obwohl Leonardo und sie sich im Guten getrennt haben sollen, scheint die Beauty schnell ein eigenes Leben beginnen zu wollen: Am vergangenen Wochenende zog sie in ein neues Apartment in Malibu – dabei soll Camila laut den Bildern der Daily Mail bedrückt gewirkt haben.

Anzeige

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber, Model

Anzeige

Getty Images Camila Morrone, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de