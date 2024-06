"Kampf der Realitystars"-Fans schießen gegen Cathy Hummels

Cathy Hummels (36) scheint beruflich ein wahres Multitalent zu sein: So versuchte sie sich schon als Autorin, Designerin oder als Model. Seit 2020 gibt die Ex-Frau von Mats Hummels (35) zudem auch als Moderatorin ihr Bestes: Sie führt durch die Reality-TV-Show Kampf der Realitystars. Doch bei den Fans kommt ihre Performance als Entertainerin eher weniger gut an: Seit Ausstrahlungsbeginn der aktuellen Staffel werden vermehrt kritische Stimmen laut und auch auf TikTok kursieren diverse Videos, die sich über Cathys Moderation lustig machen. "Mittlerweile muss ich einfach vorspulen, wenn Cathy Hummels redet, es ist nicht mehr zu ertragen", schimpft eine Userin. "Ich glaube, sie hat die Produktion mit irgendwas in der Hand, anders kann ich mir das einfach nicht erklären", lautet ein weiterer verstimmter Kommentar.

Der Missmut über die Moderation scheint dem Erfolg jedoch keinen Abbruch zu tun: Laut DWDL durfte sich das Format mit der vergangenen Folge über die höchste Reichweite dieses Jahres freuen. 730.000 Zuschauer verfolgten die Show am Mittwochabend vor den Bildschirmen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen darf sich der Sender über 7,3 Prozent freuen.

In der vergangenen Folge kam es zu dramatischen Szenen: Bei einem Spiel mussten die Kandidaten mithilfe eines durchlöcherten Eimers Sand in eine Säule füllen. Für den ehemaligen Köln 50667-Star Christoph Oberheide war das aber zu viel: Er sackte in sich zusammen und musste sich erst mal hinlegen. Ein herbeigerufener Arzt entschied dann, Christoph aus dem Spiel zu nehmen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Christoph Oberheide, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Cathys Moderation? Ich finde, sie macht das toll! Ich finde ihre Leistung nicht gut… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de