Naomi Campbell bekam beide Kids tatsächlich per Leihmutter

Naomi Campbell (54) ist stolze Mutter von zwei Kindern. Die Geburten der beiden Sprösslinge kamen für viele Fans wohl etwas überraschend – machte das Model doch keine Anzeichen einer Schwangerschaft publik. Somit schien eine Leihmutterschaft oder eine Adoption naheliegend. Nun lüftet Naomi das Geheimnis selbst. Im Interview mit The Times plauderte sie offen über ihre beiden Kids und beantwortete auch die Frage, ob sie eine Leihmutter einsetzte: "Ja, das habe ich. Ich hoffe auf eine bessere Welt für meine Kinder. Sie sind 110 Prozent meiner Prioritäten." Ihre Kinder seien ihr Ein und Alles und sie sei eine "glückliche Single-Mum".

Ihren Nachwuchs hält Naomi strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gewährt sie ihren Fans einen Blick auf die beiden. So erst vor wenigen Wochen. Bei Instagram teilte die Britin ein romantisches Bild, auf dem sie bei Sonnenuntergang am Meer steht. Auf dem Arm hält sie ihren kleinen Sohn, an der Hand neben ihr steht ihre Tochter. Zu sehen ist das Trio allerdings nur von hinten – die Fans können also nicht die Gesichter der kleinen Familie sehen. Die 54-Jährige kommentierte den Schnappschuss lediglich mit "#gesegnet".

Naomis Kinder erblickten in den Jahren 2021 und 2023 das Licht der Welt. Die Namen der beiden sind ein wohl gehütetes Geheimnis. Die Ankunft ihres Sohnes vergangenes Jahr machte sie auch im Netz publik. "Mein kleiner Schatz, du musst wissen, dass du über alle Maßen geschätzt wirst und von dem Moment an, als du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, von Liebe umgeben bist. Ein wahres Geschenk von Gott! Willkommen, Babyboy! Es ist nie zu spät, Mutter zu werden", schrieb die Laufstegschönheit glücklich.

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihrem Sohn

