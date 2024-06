So sexy feiert Model Emily Ratajkowski ihren 33. Geburtstag!

Heiße Geburtstagsgrüße von Emily Ratajkowski (33)! Das Model posiert regelmäßig aufreizend im Netz – und auch zu ihrem Ehrentag beglückt sie ihre Fans mit scharfen Bikinifotos. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die "Gone Girl"-Darstellerin eine Reihe von freizügigen Schnappschüssen, auf denen ihre Top-Figur perfekt zur Geltung kommt: Neben der knappen Badebekleidung warf sich die Schauspielerin lediglich ein weiß-rot gestreiftes Hemd über die Schultern. Bei den Fans kommt der Beitrag gut an. "Absolut atemberaubend", schreibt ein begeisterter Nutzer, während viele weitere User Geburtstagsglückwünsche an Emily richten.

Emily ist für ihre Freizügigkeit bekannt. Auf der diesjährigen Oscar-Afterparty ist der 33-Jährigen jedoch ein kleiner Fauxpas unterlaufen: Für das Event wählte sie ein außergewöhnliches weißes Kleid, das untenrum viel Stoff besaß, obenrum aber eher knapper ausfiel. Trotz ihrer Bemühungen verrutschte die Robe und legte den Blick auf ihre nackten Brüste frei.

Ihren internationalen Durchbruch feierte Emily mit ihrem Auftritt in einem Musikvideo zu dem Song "Blurred Lines" von Robin Thicke (47). Sie war jedoch bereits im Kindesalter vor der Kamera – so hatte sie eine Rolle in der Nickelodeon-Serie iCarly. Ihre erste Filmrolle übernahm sie in dem Film "Gone Girl". Weiter können Fans sie in Streifen wie "Entourage", "I Feel Pretty" oder "We Are Your Friends" sehen.

Emily Ratajkowski im März 2024 in Beverly Hills

Emily Ratajkowski auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

