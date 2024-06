Taylor Swift unterstützt Cara Delevingne bei ihrem Auftritt!

Sie unterstützt ihre Freundin! Seit Jahren sind Taylor Swift (34) und Cara Delevingne (31) gute Freundinnen. Da ist es für die Sängerin natürlich selbstverständlich, dass sie das Model bei deren neuestem Projekt unterstützt! Cara steht nämlich in London für die Aufführung Cabaret derzeit auf der Bühne. Im renommierten Londoner Palladium stellt die Britin ihre schauspielerischen Fähigkeiten in der Rolle der Sally Bowles unter Beweis. Taylor, die sich derzeit in Großbritannien aufhält, ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und feuerte ihre Freundin laut den Berichten von Mirror bei deren Auftritt an!

Cara ist nicht die einzige Freundin, für die Taylor immer da ist: Erst kürzlich schwärmte Sophie Turner (28) von der Unterstützung der "Gorgeous"-Interpretin. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Jonas (34) hatten sich vergangenen September getrennt, in Zuge dessen war Sophie ohne Unterkunft in New York. Doch ihre berühmte Freundin sprang ihr sofort zur Seite. "Taylor war in diesem Jahr eine absolute Heldin für mich. Ich war noch nie jemandem so dankbar wie ihr, denn sie hat meine Kinder und mich aufgenommen und uns ein Zuhause und einen sicheren Ort gegeben", schwärmte die Game of Thrones-Berühmtheit im Interview mit Vogue und betonte: "Sie hat wirklich ein Herz aus Gold."

Doch Taylor hat nicht nur prominente Freunde – mit Kim Kardashian (43) liegt die Musikerin seit Jahren im Clinch. Fans vermuten, dass die Freundin von Travis Kelce (34) in ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department" erneut gegen die Unternehmerin schoss. Der Zwist startete, als die vierfache Mutter ihren früheren Ehemann Kanye West (46) verteidigte – mit diesem ist Taylor seit den MTV Video Music Awards 2009 zerstritten.

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift, Kanye West und Kim Kardashian, im Februar 2008

