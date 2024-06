Kanye und Co.: Mit diesen Promis lag Taylor Swift im Clinch!

Taylor Swift (34) zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Promiwelt. Obwohl sich die Musikerin über zahlreiche Fans freuen darf, läuft es jedoch nicht immer alles rosig. Im Laufe der Jahre musste sich die BFF von Selena Gomez (31) schon mit dem ein oder anderen Kollegen herumärgern. Der Streit, der wohl den meisten im Gedächtnis bleibt, ist der mit Rapper Kanye West (47). 2009 unterbrach er die Dankesrede der Beauty bei den MTV Video Music Awards und ließ anklingen, dass Beyoncé (42) die Auszeichnung viel eher verdient habe. Seither sticheln beide immer mal wieder öffentlich gegen den jeweils anderen.

Auch mit seiner Ex-Frau liegt Taylor seit rund einem Jahrzehnt im Clinch. Erst kürzlich ließ die 34-Jährige den Streit wieder hochkochen, als sie ihr neues Album "The Tortured Poets Department" veröffentlicht hatte. In diesem spielt die US-Amerikanerin wohl im Song "Thank you aimee" auf Kim Kardashian (43) an. Doch was ist der Grund für die Zankereien? Angefangen hatte das Ganze damit, dass der The Kardashians-Star seinen früheren Ehemann verteidigt hatte. Zudem bezeichnete Kim die "Bad Blood"-Interpretin auf der Onlineplattform X als Schlange. Daraufhin folgten weitere zahlreiche Kabbeleien der beiden Ladys.

Doch nicht nur mit dem einstigen Ehepaar hatte sich Taylor in den Haaren. Auch zwischen ihr und Katy Perry (39) gab es offenbar Stress. Vor rund zehn Jahren wechselten drei Tänzerinnen von Orlando Blooms (47) Partnerin in das Team der Blondine. Zunächst unterstützten die Frauen sie auf der Red Tour – kurz vor deren Ende schlossen sie sich jedoch wieder Katy an. Im Juni 2019 versöhnten sich die beiden Sängerinnen aber wieder und backten sogar gemeinsam Kekse. "Endlich Frieden", stand am Tellerrand der Cookies geschrieben, die die "Dark Horse"-Interpretin auf Instagram ihren Fans präsentierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Kanye West und Kim Kardashian, im Februar 2008

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Taylor Swifts Kekse, im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr von Taylors Streit mit diesen Stars? Ja! Davon wusste ich bereits. Nee, das war mir total neu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de