Top Ten: Diese Netflix-Knaller sind perfekt fürs Wochenende

Diese Netflix-Knaller darf man sich an diesem Wochenende nicht entgehen lassen! Der Streamingdienst nimmt regelmäßig so einige Neuheiten in sein Repertoire auf. Darunter ist auch die brandneue Serie "Eric". Bei dem Drama kann sich nicht nur der erste Platz der aktuellen Charts der Plattform sehen lassen, sondern auch die Besetzung. Neben Benedict Cumberbatch (47) übernimmt dort nämlich auch "Fantastic Beasts"-Star Dan Fogler (47) eine Rolle. Ebenfalls großer Beliebtheit erfreut sich die investigative Dokuserie "Tanzen für den Teufel" sowie "Geek Girl". Die Bridgerton-Fans können die neuen Folgen wohl gar nicht mehr erwarten – sie katapultieren das historische Drama auf Platz vier.

Die Filmcharts werden derweil von dem 2022 erschienenen Action-Thriller "The Contractor" angeführt. Darin geben die Hollywood-Stars Chris Pine (43) und Kiefer Sutherland (57) ihr Schauspieltalent zum Besten. Auch hoch im Rennen ist der Sci-Fi-Streifen "Atlas", in dem sich Jennifer Lopez (54) gegen künstliche Intelligenzen behaupten muss. Auch in "Mother of the Bride" spielen so einige bekannte Gesichter mit – dazu gehören Brooke Shields (59), Miranda Cosgrove (31) und Chad Michael Murray (42).

Dass es am 13. Juni endlich Nachschub im "Bridgerton"-Universum gibt, dürfte so einige Fans freuen. Die Produzentin des Netflix-Hits gab bereits einen kleinen Einblick in das, was der zweite Teil der dritten Staffel noch so mit sich bringen wird. "Wir wollen vieles noch geheim halten, aber ich kann sagen, dass es in vielerlei Hinsicht sexy und überraschend wird. Außerdem habe ich am Ende geweint, ich fand es sehr bewegend – und ich weine nicht immer. Es hat mich also wirklich mitgenommen", berichtet sie in der "The Today Show".

Netflix Jennifer Lopez in "Atlas"

Nicola Coughlan in "Bridgerton"

