"Bridgerton" und Co.: Das sind die Netflix-Neuheiten im Juni

Der Sommer wird mit so einigen Streaming-Krachern eingeläutet! Netflix nimmt auch im Juni wieder sehenswerte Neuheiten ins Programm auf. Auf einiges haben Fans schon lange hingefiebert! Unter anderem wird am 13. Juni endlich der zweite Teil der dritten Bridgerton-Staffel erscheinen und damit eine weitere historische Liebesgeschichte ihren Abschluss finden. Das Drama ist nicht die einzige Serie, die ihre Zuschauer in diesem Monat mit neuen Folgen verwöhnt. Auch "Sweet Tooth" und "New Amsterdam" werden fortgesetzt. Für Reality-Fans ist im Juni ebenfalls etwas dabei. Bill (34) und Tom Kaulitz' (34) eigene Show "Kaulitz & Kaulitz" feiert am 25. Juni Premiere und gibt ganz private Einblicke in das Leben der Tokio Hotel-Stars.

Auf Film-Neuheiten darf sich ebenfalls gefreut werden. Unter anderem wird direkt zu Beginn des Monats die Abenteuer-Komödie "In 80 Tagen um die Welt" in das Repertoire von Netflix aufgenommen. Sommerlich wird es zudem mit dem deutschen Film "Beckenrand Sheriff", in dem Milan Peschel (56) die Hauptrolle spielt. Passend zur bevorstehenden EM erscheint auch die Sport-Doku "Die Mannschaft". Gegen Ende des Monats hat der Streamingdienst zudem eine waschechte Neuheit aus seiner eigenen Produktion zu bieten. In "Trigger Warning" stürzt sich Jessica Alba (43) in einen actiongeladenen Thriller.

Mit dem zweiten Teil der dritten Staffel von "Bridgerton" findet die historische Serie aber noch kein Ende. Aktuell wird sogar bereits fleißig an einer Fortsetzung gearbeitet! "Im Moment schreiben wir im Autorenzimmer für die vierte Staffel, und wir kommen gut voran", verriet die Produzentin Jess Brownell im "Write On"-Podcast. Worum es darin gehen wird, können einige Zuschauer womöglich bereits erahnen – angeblich soll es in der aktuellen Staffel bereits ein paar Hinweise geben.

Courtesy of Netflix Bill und Tom Kaulitz in "Kaulitz & Kaulitz"

Ursula Coyote/Netflix ©2024 Jessica Alba in "Trigger Warning"

