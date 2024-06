Viele Tränen: So bewegend war der D-Day 2024 für die Royals!

Am Mittwoch stand ein besonderer Termin im Kalender der britischen Königsfamilie: das Jubiläum des D-Days. Anlässlich des historischen Ereignisses nahmen König Charles III. (75), Königin Camilla (76) und Prinz William (41) an einer Gedenkfeier in Portsmouth teil. Als ein anwesender Marineoffizier an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg erinnerte, rang das Königspaar mit den Tränen. Mehr Details dazu erfahrt ihr im Promiflash-Video!



