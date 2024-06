Alena verkleidet sich als Double ihres Papas Kevin Jonas

Als Mitglied der Band Jonas Brothers darf sich der Sänger Kevin Jonas (36) an großer Beliebtheit erfreuen – doch sein größter Fan scheint bei ihm zu Hause zu wohnen! Auf seinem Instagram-Account teilt Kevin jetzt eine lustige Collage, die seine Tochter Alena mit einer schwarzen Lockenperücke und zerrissenen Jeans und ihn in einem ähnlichen Outfit zeigt. Dabei verschränkt die Kleine megalässig ihre Arme – und sieht damit fast genauso aus wie ihr berühmter Papa! "Wenn sich deine Tochter für den New Jersey Day als du verkleidet", schreibt Kevin belustigt zu dem Beitrag.

Die Fans sind von der Aktion des Promisprosses megabegeistert. "Wer ist Kevin und wer ist Alena?", fragt ein Follower belustigt, während ein weiterer kommentiert: "Es gibt keinen Zweifel: Sie ist ein Mini-Kevin!" "Ich kann nicht aufhören zu lachen, ich liebe es. Das hat gesessen", "Ich liebe es! Einfach großartig!" oder "Das ist der beste Beitrag, den ich heute gesehen habe – ich liebe ihn!", sind weitere der zahlreichen Kommentare.

Kevin und seine Frau Danielle Jonas (36) hatten im Februar 2014 Alena auf der Welt begrüßen dürfen, zwei Jahre später folgte Nesthäkchen Valentina (7). Doch ist die Familienplanung für das Traumpaar damit abgeschlossen? "Ich würde gerne noch ein Baby haben. Ich liebe Kinder", verriet Danielle in einem Interview mit Today. Kevin schien hingegen noch etwas unentschlossen zu sein. "Man weiß ja nie", kommentierte er daraufhin vage.

Instagram / kevinjonas Alena Jonas im Juni 2024

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle Jonas und ihren Töchtern Alena und Valentina

