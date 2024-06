Beste Freundinnen? Kim Kardashian feiert mit Ivanka Trump!

Die aktuelle Folge von The Kardashians sorgt mit einer neuen Freundschaft für Aufsehen. Bei einem Dinner zur Feier von Kim Kardashians (43) 43. Geburtstag sitzt Ivanka Trump (42) mit am Tisch! Die Tochter des ehemaligen Präsidenten darf dabei sogar direkt neben dem Realitystar Platz nehmen. Wie alle Gäste der Party erhält die Blondine eine Maske der Skims-Unternehmerin und albert fröhlich damit herum. Auch Lauren Sánchez (54), die Verlobte von Jeff Bezos (60), verbringt den Abend mit der berühmten Großfamilie und klatscht freudig, als Kris Jenner (68) eine kleine Rede zu Ehren ihrer Tochter hält.

Dass Kim und Ivanka so gut befreundet sind, dass sie gemeinsam den Geburtstag der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit feiern, ist überraschend. Allerdings hatten sie aufgrund von Kims Interesse an der Politik in letzter Zeit häufiger Kontakt. Die Tochter des Milliardärs hatte der Mutter von North West (10) beispielsweise dabei geholfen, eine Begnadigung für eine Gefangene zu erwirken. In einem CNN-Interview verriet sie: "Sie brachte mich mit ihrem Mann Jared Kushner (43) zusammen, und er war wirklich hilfreich." Nur mit der Hilfe des Ehepaares wäre es ihr gelungen, Alice Marie Johnson aus dem Gefängnis zu befreien.

Ivankas Vater Donald hat nun selbst Ärger mit dem Gesetz. Der Geschäftsmann wurde kürzlich von einem Gericht in New York schuldig gesprochen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Ob der Präsidentschaftskandidat eine Gefängnisstrafe erhalten wird, soll laut CBS News am 11. Juli entschieden werden. Seine Tochter steht ihm in dieser schwierigen Zeit bei. In ihrer Instagram-Story postete sie ein altes Foto der beiden und schrieb dazu: "Ich liebe dich, Papa."

Getty Images Jared Kushner, Kim Kardashian und Ivanka Trump bei einer Rede im White House

Instagram / ivankatrump Ivanka und Donald Trump

