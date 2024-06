Große Liebe: Eva Mendes und Ryan sind immer noch so verliebt

Eva Mendes (50) und Ryan Gosling (43) sind eines der Traumpaare Hollywoods – und das, auch wenn sie nur selten Einblicke in ihre Beziehung geben. Nun postet Eva ein paar seltene Bilder mit ihrem Ryan und schickt ihm eine süße Liebeserklärung. Bei Instagram teilt sie einen Zusammenschnitt aus älteren Fotos der beiden von einer Fanpage, auf denen sie Hand in Hand und vor allem schwer verliebt spazieren. In der Mitte der Aufnahmen ist der Spruch "This Kind of Love", zu Deutsch: "Diese Art der Liebe". Im Hintergrund ist der Song "Somewhere Only We Know" als Hommage an ihre Liebe zu hören. Mit den Worten "Amore, Amore, Amore", macht Eva sehr deutlich, wie verliebt sie immer noch in ihren Ryan ist.

In ihrem privaten Leben sind Eva und Ryan wohl vor allem Eltern ihrer beiden Töchter. Aber auch in ihrem Alltag als Mama und Papa sind die beiden Schauspieler ein eingespieltes Team. Wie sehr Ryan seiner Liebsten unter die Arme greift, verriet sie Anfang Mai in einem Interview mit People. "Er unterstützt mich in allen Bereichen, in denen ich Unterstützung brauche. Er hält mir in jeder Hinsicht den Rücken frei", schwärmte die "2 Fast 2 Furious"-Darstellerin. Jeder habe in ihrem Haushalt seinen Job, so sei es zum Beispiel die Aufgabe des Barbie-Stars zu kochen, denn Eva sei selbst keine Köchin. Sie übernehme stattdessen das Putzen.

Ob Eva und Ryan verheiratet sind, ist nicht bestätigt, allerdings kursieren bereits seit einigen Jahren Gerüchte, sie seien den Weg zum Altar ganz privat gegangen. Dafür währt ihre Beziehung aber schon fast 13 Jahre. Im Jahr 2011 wurde ihre Liebe offiziell. Kennengelernt hatten sie sich am Set des Films "The Place Beyond the Pines". Im Jahr 2014 durfte das Paar zum ersten Mal Nachwuchs begrüßen: Töchterchen Esmeralda erblickte das Licht der Welt. Zwei Jahre später folgte ihre kleine Schwester Amada Lee. Die beiden Kinder halten Ryan und Eva strikt aus der Öffentlichkeit.

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

