Haft-Pause? Alfons Schubeck darf Knast über Nacht verlassen

Alfons Schuhbeck (75) darf wieder nach Hause. Der Star-Koch musste im August 2023 eine mehrjährige Haft antreten. Doch davon darf er nun eine Pause machen, denn Alfons kann ein ganzes Wochenende mit seinen Liebsten verbringen. Vergangenen Freitag wurde der ehemalige Restaurantbesitzer Berichten von Bild zufolge am Morgen vor der JVA abgeholt und nach Hause gebracht. Ganze zwei Tage darf er jetzt in Freiheit verbringen. Vielleicht wird er in dieser Zeit auch dem Münchner Platzl einen Besuch abstatten, wo er früher ein ganzes Imperium von Lokalen aufgebaut hatte. Doch davon ist aktuell nicht mehr viel übrig, die meisten seiner Restaurants sind mittlerweile neu vergeben.

Vergangenes Jahr musste Alfons sich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Im Oktober entschied ein Gericht dann, dass der ehemalige Koch des FC Bayern München schuldig ist. Das Urteil lautete, drei Jahre hinter schwedischen Gardinen. Der 75-Jährige legte zwar Revision gegen das Urteil ein, diese wurde jedoch abgelehnt. Noch während des Prozesses offenbarte der Bayer gegenüber dem Magazin, dass ihn die Angst vor dem Gefängnis durchaus begleite: "Ich kann nicht sagen, dass das nicht in meinem Kopf ist. Es ist präsent, jeden Tag." Die Haftstrafe konnte Alfons nicht umgehen, doch zu Beginn dieses Jahres hieß es umziehen. In der neuen Haftanstalt genießt er seitdem das Privileg des Freigangs und darf den Knast somit kurzzeitig verlassen.

Alfons' Verhaftung kam einem kleinen Skandal gleich, galt er doch als einer der prestigeträchtigsten Gastronomen Deutschlands. Größere Bekanntheit erlangte er vor allem durch diverse Fernsehauftritte. Unter anderem war er von 1993 bis 2022 regelmäßig in der Sendung "Schuhbecks" auf dem Sender BR zu sehen. Gleichzeitig baute er sich mit mehreren Restaurants ein festes Standbein auf. Im Zentrum von München gehörten ihm das Lokal "Südtiroler Stubn" und "Schuhbecks Orlando". Außerdem verköstigte Alfons regelmäßig die Spieler des FC Bayern bei ihren Auswärtsspielen.

Getty Images Alfons Schuhbeck am Bayerischen Hof 2019

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

