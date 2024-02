Jetzt mit Freigang: Alfons Schuhbeck hat Knast gewechselt!

Alfons Schuhbeck (74) wurde schon wieder verlegt! Seit vergangenem August sitzt der Starkoch in der JVA in Landsberg am Lech ein. Er wurde wegen Steuerhinterziehung in Höhe von über zwei Millionen Euro zu einer Haftstrafe von insgesamt drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Die Revisionsbemühungen des bayerischen Gourmets blieben alle erfolglos. Jetzt wurde Alfons aber verlegt – und seine Haftbedingungen werden schon gelockert!

Wie Bild berichtet, ist er am vergangenen Montag nach nur fünf Monaten in eine Außenstelle seiner JVA gebracht worden: Alfons sitzt ab jetzt hinter den Gittern des Gefängnisses in Rothenfeld in Andechs im Landkreis Starnberg ein. Die JVA bestätigt, dass er dort mit 26 weitere Insassen untergebracht ist. Bei dem Gefängnis handelt es sich um eine Freigängeranstalt – das heißt, dass der 74-Jährige den Knast zeitweise verlassen darf. Tagsüber soll er in seinem ehemaligen Münchner Gewürzladen arbeiten.

Mit Alfons Wechsel des Gefängnisses durchlebt er exakt die Geschichte seines FC Bayern-Kumpels Uli Hoeneß (72) nach. Auch er war im Rahmen seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung nach wenigen Monaten von Landsberg nach Andechs verlegt worden. Das Gefängnis hatte der Funktionär für achteinhalb Stunden Arbeit bei seinem Fußballverein verlassen dürfen. Um spätestens 17:30 Uhr musste er wieder in seiner Zelle sein.

Getty Images Alfons Schuhbeck im Oktober 2022 vor Gericht

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher TV-Koch

Getty Images Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München

