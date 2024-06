Hailey Bieber präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch

Hailey Bieber (27) zelebriert ihre Schwangerschaft. Vor rund einem Monat verkündete das Model, dass es gemeinsam mit seinem Ehemann Justin Bieber (30) den allerersten Nachwuchs erwartet. Seither bewies sie schon mehrfach, wie stilbewusst sie ihre anderen Umstände in Szene setzen kann. Nun teilt die Beauty ein weiteres Babybauch-Update mit ihren Followern im Netz! In ihrer Instagram-Story postet Hailey ein Spiegel-Selfie in einem niedlichen Outfit – unter ihrem pink und rot gestreiften Langarmshirt lugt deutlich ihr wachsender Babybauch hervor. Dazu kombiniert sie eine lockere schwarze Hose, eine Sonnenbrille und eine große schwarze Ledertasche.

Egal ob im coolen Look mit aufgeknöpfter Lederjacke oder im legeren Outfit zu Hause – Hailey weiß, wie sie ihren schwangeren Körper am besten einkleidet. Und auch ihr Liebster scheint ganz vernarrt in ihre immer größer werdende Körpermitte zu sein. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen Justin und Hailey im gemeinsamen Urlaub in Japan. Dabei schmiegt er sich liebevoll an den Bauch seiner Ehefrau und gibt ihm einen dicken Schmatzer.

Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018 ließ sich das junge Paar noch etwas Zeit mit der Familienplanung. Der wachsende Spross der beiden soll jedoch ein absolutes Wunschkind sein. "Als sie erfuhren, dass Hailey schwanger ist, war das der schönste Tag für sie", erklärte jüngst ein Insider gegenüber People und fügte hinzu: "Sie waren beide sehr emotional deswegen. Sie fühlen sich so gesegnet."

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

