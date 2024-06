Schwangere Stilikone: Neue Babybauch-Fotos von Hailey Bieber

Hailey Bieber wurde diese Woche auf dem Weg zum Dinner in ein Sushi-Restaurant in Los Angeles gesichtet. An diesem Abend wird es für die 27-Jährige aber wohl nur vegetarisches Sushi gegeben haben – das Model erwartet ein Baby und soll angeblich bereits im letzten Drittel seiner Schwangerschaft sein. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, hält das Justin Biebers (30) Ehefrau aber nicht davon ab, einen ihrer typisch lässigen Looks zu tragen und dabei ihren Babybauch mal wieder perfekt in Szene zu setzen. Unter einem langen hellbraunen Trenchcoat trägt sie einen cremefarbenen Zweiteiler, bestehend aus einer weiten langen Hose und einem legeren Hemd. Die unteren Knöpfe könnte die Unternehmerin wohl mit Absicht offengelassen haben, damit ihr Bäuchlein heraus blitzt – sie scheint die Königin der Umstandslooks zu sein.

Bereits vor ihrer Schwangerschaft galt das Model als absolute Beauty- und Modeikone. Da scheint es wohl niemanden zu wundern, dass ihre Fans nun gar nicht genug von Haileys (27) Schwangerschaftslooks bekommen können! Dafür müssen sie aber nicht nur auf Paparazzi-Fotos setzen. Nachdem die werdenden Eltern ihr Geheimnis ziemlich lange für sich behalten haben, versorgten sie ihre Follower in den letzten Wochen mit einigen Schnappschüssen aus der Schwangerschaft. Auch der Baby-Papa Justin scheint nur darauf gewartet zu haben, endlich Bilder seiner schwangeren Hailey bei Instagram teilen zu können: Seit der Verkündung der frohen Botschaft postete er schon einige Pics von privaten Babybauch-Shootings.

Anfang Mai hatte Hailey auf Instagram bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Justin ihr erstes Kind erwarten. Eine Nachricht, auf die viele Fans wohl schon sehnsüchtig gewartet haben. Dementsprechend waren auch die Reaktionen: "Ich wusste es, ich liebe es und kann es kaum erwarten, das schönste Baby der Welt zu sehen", kommentierte eine Followerin das Enthüllungsvideo. Auch enge Freunde des Paares zeigten ihre Freude öffentlich: "Hier kommen wieder die Tränen", schrieb Kendall Jenner (28), während ihre Schwester Kylie Jenner (26) das Video mit dem Wort "Segen" kommentierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Haileys Outfit? Ich finde es richtig toll! Na ja, meinen Geschmack trifft das jetzt nicht so ganz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de