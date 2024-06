Heidi Klum ist stolz: Sohn Henry feiert Highschool-Abschluss

Heidi Klum (51) und ihr Ex-Mann Seal (61) haben allen Grund zu feiern: Ihr ältester Sohn Henry zelebriert seinen Highschool-Abschluss! Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die ganze Familie für den besonderen Tag vereint – so nehmen neben den stolzen Eltern auch Henrys Geschwister sowie Stiefpapa Tom Kaulitz (34) an dem besonderen Ereignis teil! Auf Instagram veröffentlicht das Model unter anderem einen Clip, der den 18-Jährigen bei dem Abholen seines Zeugnisses zeigt. Lautstark feuert die Familie ihn dabei an! "Herzlichen Glückwunsch, Henry. Wir sind alle so stolz auf dich. Du hast es geschafft, mein schöner Junge. College, wir kommen", kommentiert die vierfache Mutter stolz den Beitrag.

Ein weiterer Schnappschuss zeigt die Großfamilie dann im Anschluss an die offizielle Zeremonie. "Wir feiern Henry", kommentiert Heidi den Post. Auf dem Foto sieht man neben der GNTM-Jurorin und ihrem Ehemann auch Leni Klum (20) mit ihrem Freund Aris Rachevsky. Doch auch Bill Kaulitz (34) und Henrys Geschwister Johan und Lou sind mit von der Partie!

Wie gut Heidis Patchworkfamilie funktioniert, bewiesen auch kürzlich erst süße Aufnahmen aus Monaco: Zusammen mit ihrer Tochter Leni besuchte die 51-Jährige ein Formel-1-Rennen. Auf dem Sportevent war auch Lenis Papa Flavio Briatore mit seiner Frau und seinem Sohn zu Gast! Lächelnd posierte die Gruppe für ein Selfie.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Familie

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni mit Flavio Briatore und seiner Familie, 2024

