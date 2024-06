Krasse Veränderung: Kylie Jenner trägt jetzt blonde Locken

Vor wenigen Tagen strahlte Kylie Jenner (26) noch mit langen dunklen Haaren auf ihren Urlaubsfotos aus Mallorca. Doch offenbar hatte der Realitystar Lust auf eine Typveränderung! Auf Instagram veröffentlicht die The Kardashians-Bekanntheit nun zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihren deutlich veränderten Look präsentiert. Denn die Selfies zeigen die Zweifachmutter mit kurzen hellblonden Locken! Auch das Make-up weicht stark von Kylies regulärem Look ab. Statt Lipgloss und langen Wimpern trägt die Ex-Freundin von Travis Scott (33) auf den Bildern dunklen Lippenstift und einen auffälligen Eyeliner.

Zu den Schnappschüssen schreibt die Mutter von Stormi Webster: "Hat jemand gesagt, dass er 'King Kylie' vermisst?" Damit bezieht sich die TV-Persönlichkeit höchstwahrscheinlich auf die Jahre zu Beginn ihrer Karriere. Diese Zeit nennt die Unternehmerin nämlich ihre King-Kylie-Ära, da King Kylie dort als ihr Spitzname galt. Damals experimentierte die Influencerin viel mit ihren Looks – vor allem mit ihren Haarfarben. So war sie früher für ihre blauen Haare bekannt. Nicht alle Fans verstehen jedoch, was Kylies neue blonde Locken damit zu tun haben sollen. "King Kylie hatte blaue Haare, wer ist diese Dame auf diesen Bildern?", schreibt nicht nur ein User ironisch.

Doch was könnte der Grund für die krasse Typveränderung der TV-Bekanntheit sein? Seit einigen Tagen vermuten die Fans, dass Kylie und ihr Freund Timothée Chalamet durch eine Krise gehen. Denn ein Insider verriet kürzlich, dass die Beziehung des Hollywood-Paars sehr einseitig sei. "Kylie versucht, ihre Beziehung zu Timothée aufrechtzuerhalten, aber die Menschen in ihrem Umfeld befürchten, dass es offensichtlich wird, dass er sich nicht mehr so sehr für ihre Beziehung einsetzt wie sie", erklärte der Informant gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Hailey Bieber, Kendall Jenner und Kylie Jenner

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welche Haarfarbe mögt ihr bei Kylie mehr? Ich finde, blonde Haare stehen ihr so gut! Ich mag ihre dunklen Haare am liebsten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de