Macaulay Culkin redet offen über die Beziehung zum Vatertag

Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (36) sind Eltern von zwei Söhnen. Passend zum kommenden Vatertag bekam der Kinderstar eine Geschenkbox von der Produktionsfirma Lucasfilm geschenkt. Doch wie steht Macaulay selbst zum Vatertag? Auf Instagram spricht der Schauspieler nun offen über seine komplizierte Beziehung zu dem Tag: "Wenn Sie ein wenig über mich wissen, dann wissen Sie, dass ich in der Vergangenheit eine komplizierte Beziehung zum Vatertag hatte. Aber seit ich selbst Vater geworden bin, habe ich beschlossen, das Rad neu zu erfinden."

Weiter meint der 43-Jährige: "Abgesehen davon, dass ich ein oder zwei Stunden mehr Schlaf bekomme, versuche ich, den Tag mehr für meine Jungs als für mich zu nutzen. Schließlich sind sie diejenigen, die mich zum Vater gemacht haben (nichts gegen Brenda)." Für Macaulay sei es ein besonderer Tag, weil er versuche, etwas Lustiges für seine Söhne zu machen. "All das ist eine Art, mich bei Lucasfilm zu bedanken, dass sie mir ein Care-Paket mit Dingen geschickt haben, die eher für meine Kinder bestimmt sind." Außerdem fügt er hinzu: "Der Vatertag ist nicht für mich, sondern für die Menschen, die mir das Gefühl geben, ein Vater zu sein."

Und auch für seine Verlobte Brenda gibt Macaulay Culkin sein Bestes. Erst letztens feierte die ehemalige "Hotel Zack und Cody"-Darstellerin ihren Geburtstag. Den Tag verbrachten beide in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mexiko – und teilten Fotos davon auf Instagram: "An unserem ersten Tag gingen wir in den Geschenkeladen und ich fand dieses Hemd. Da ich nun wie das Personal aussah, beschloss ich, meine vier Tage so zu verbringen: Kellner am Pool, Haushälter, Zimmerservice-Mitarbeiter, Hotelpage."

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem jüngsten Sohn, Dezember 2023

ActionPress / Kay Blake / ZUMA Press Wire Macaulay Culkin und Brenda Song

Wie findet ihr es, dass Macaulay so offen über seine Beziehung zum Vatertag spricht? Ich finde es toll, dass er so ehrlich ist. Manche Sachen gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



