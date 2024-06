Offiziell: "Das große Promi-Büßen" bekommt dritte Staffel!

Fans des Trash-TVs sollten jetzt gut ihre Ohren spitzen! Vor zwei Jahren zogen die Kandidaten der beliebten Fernsehshow Das große Promi-Büßen mit Staffel eins in die erste Schlammschlacht. Ein Jahr später folgte dann Staffel zwei. Keine Geringere als Olivia Jones (54) bestätigt nun auf der diesjährigen Bertelsmann-Party gegenüber Promiflash, dass auch die dritte Staffel schon in den Startlöchern steht. "Also, es kommt auf jeden Fall eine Staffel. Wir werden jetzt bald drehen", verrät die Moderatorin. Und nicht nur das! "Es wird auch wieder höchst explosiv", teasert Olivia das Spektakel bereits an.

Für die Zuschauer ist die TV-Show wohl hauptsächlich Unterhaltung pur. Aus Olivias Sicht sieht das Ganze allerdings nicht immer so rosig aus. "Für mich ist das wirklich krass, wenn ich die andere Seite von den Promis sehe und auch, was hinter diesen Geschichten steht oder hinter diesen Klischees, die man von solchen Leuten hat", erzählt die 54-Jährige im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Und dass sie sich mir dann auch so öffnen, das ist für mich schon echt emotional." Vor allem Daniela Büchners (46) Leidensgeschichte aus Staffel zwei sei Olivia sehr nah gegangen. "Das ist schon etwas, was mich auch bis nach Hause verfolgt", gesteht die TV-Bekanntheit.

Bei "Das große Promi-Büßen" müssen sich die Stars und Sternchen des deutschen Fernsehens ihren Sünden aus vergangenen Tagen stellen. In der ersten und zweiten Staffel mussten sich dafür je zwölf Promis einzeln für ihre Missetaten bei der Runde der Schande verantworten und bekamen anschließend eine angemessene Strafe verhängt. In der vergangenen Staffel stellten sich unter anderem Patrick Romer (28), Lisha Savage von Lisha und Lou, Eric Sindermann (35) sowie Christin Okpara (28) der bitteren Wahrheit. Die Gesichter der neuen Staffel dürften den einen oder anderen allerdings auch nicht überraschen. "Es werden höchstwahrscheinlich viele Namen von denen, die die Zuschauer genannt haben, dabei sein", gibt Olivia Promiflash zu verstehen.

ProSieben/Nikola Milatovic Daniela Büchner bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

