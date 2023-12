Danni Büchner weint beim Promi-Büßen in Runde der Schande!

Daniela Büchner (45) wird total emotional! Bei Das große Promi-Büßen werden der TV-Bekanntheit und anderen Stars ihre Fehler aus der Vergangenheit brühwarm serviert. Unter anderem muss sie sich für ihre Ausraster und schlechten Launen im Dschungelcamp rechtfertigen – und dafür muss sie nun büßen. Bei der Suche nach einer Erklärung übermannen sie die Gefühle: In der Runde der Schande verdrückt Danni einige Tränen.

"Es gab in den fünf Jahren [nach Jens Büchners (✝49) Tod] eine Zeit, da waren wir pleite. Ich lag nachts oft wach und dachte mir, 'was mache ich?'" In dieser Zeit habe die fünffache Mama nur bis zum nächsten Tag gedacht, um über die Runden zu kommen. Sogar an die Rückkehr nach Deutschland habe die TV-Auswanderin in dieser schweren Zeit gedacht.

Die Rettung in der Not: Ein neues TV-Format. "Ich brauche die Kohle, ich hab keine andere Wahl und habe es gemacht." Schließlich müsse sie ihre Familie ernähren. Dennoch werde sie für den Job, den sie macht, verurteilt. Shitstorms habe sie auch in Kauf genommen: "Ich habe es hingenommen. Ich will nur anerkannt werden, als die, die ich bin." Für ihre miese Laune bekommt Danni anschließend von Olivia Jones (54) Latrinendienst aufgedrückt.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de