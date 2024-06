So stylish eröffnet David Beckham die Londoner Fashion Week

Victoria Beckham (50) ist eine erfolgreiche Modedesignerin und gilt für viele als echte Stilikone. Doch auch ihr Ehemann kann sich sehen lassen! Bei der diesjährigen Londoner Fashion Week stellt David Beckham (49) seinen Sinn für Mode unter Beweis. Zur Eröffnung der beliebten Modewoche erscheint der ehemalige Fußballspieler in einem eleganten, aber dennoch coolen Look: Zu einem klassischen schwarzen Anzug kombiniert der Profisportler ein lässiges offenes Hemd. Wie die Schnappschüsse der Daily Mail zeigen, sorgt ein auffälliges Accessoire zusätzlich für den besonderen Hingucker: Der gebürtige Londoner setzt mit einer stylishen orange-gefärbten Brille gekonnt einen Akzent.

Bei der diesjährigen Londoner Fashion Week ist David als Mitglied einer gemeinnützigen Organisation für britische Mode Gastgeber eines dreitägigen Events. Zum Auftakt der Veranstaltung erklärt der Fußball-Funktionär begeistert: "Ich freue mich sehr, hier sein zu können, um die Designer zu unterstützen und die Londoner Fashion Week heute zu eröffnen." In diesem Jahr feiert die beliebte britische Modewoche sogar ein bedeutendes Jubiläum: "Es gibt einen besonderen Anlass, denn die Londoner Fashion Week feiert ihr 40-jähriges Bestehen und zelebriert Kultur, Gemeinschaft und Kreativität."

Was die Fashion Week angeht, ist David schon ein echter Experte. Zu Beginn des Jahres begleitete der Fußballer bereits seine Frau zur Modewoche in Paris. Victoria präsentierte bei dem Event nämlich ihre eigene Designkollektion. Auf Instagram drückte David seine Bewunderung für die modischen Errungenschaften des ehemaligen Spice Girls aus: "Ich bin aus vielen Gründen so stolz auf dich! Diese Saison hat dir viel abverlangt und du hast wieder einmal das getan, was du am besten kannst. Wir lieben dich."

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham auf Victorias Geburtstagsparty im April 2024

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham, Pariser Fashion Week 2024

