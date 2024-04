Victoria Beckham begeistert Fans mit heißem Foto von David

Victoria Beckham (49) ist total in ihren Ehemann vernarrt. Und daran lässt die Modedesignerin auch gerne die ganze Welt teilhaben. Wie zum Beispiel am Wochenende, als das Ex-Spice Girl ein supersexy Bild von ihrem Liebsten auf ihrem Instagram-Account teilte. In dem Foto sieht man David (48) auf einer Hantelbank sitzen – nur in eine ultrakurze Sporthose gekleidet. Der Ex-Fußballer grinst glücklich, während er seine muskelbepackte Brust und seinen definierten Waschbrettbauch präsentiert. Weil Vic natürlich weiß, dass sie ihren Fans mit den Body-Updates ihres Mannes etwas Gutes tut, schreibt sie spaßeshalber zum Foto: "Workout am Samstagmorgen mit diesem fitten Kerl! Gern geschehen!" Dahinter markiert sie noch David und fügt ein: "Küsschen!" hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Victoria ihre Community mit einem Bild ihres Mannes begeistert. Schon im vergangenen Monat bot sie ihren Followern David als sexy Handwerker an. Damals wie heute sind die Fans hin und weg von der Dynamik zwischen der Designerin und dem Profi-Sportler. "Im Namen aller Frauen: Danke!" schreibt ein Fan, während ein anderer kommentierte: "Die Art und Weise, wie Victoria ihren Mann zur Schau stellt und gleichzeitig sein Selbstwertgefühl stärkt, ist ein Beweis dafür, wie selbstbewusst diese starke Frau ist. Ich bin besessen von euch beiden!"

Seit 1999 sind Victoria und David nun schon verheiratet. Etwas, das die beiden anscheinend echt verbindet, ist die Liebe zum Sport. Auch die Fashionista liebt es, sich in einem guten Workout richtig auszupowern. Deswegen ist es keine Überraschung, dass man im gleichen Post auch ein Foto von Victoria finden kann. Mithilfe des Knierollers, den ihr Ehemann ihr vor ein paar Wochen wegen ihres Fußgelenkbruches geschenkt hatte, ist die vierfache Mama bereit für ihre Workouts.

Instagram / victoriabeckham David Beckham, 2024

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2024

