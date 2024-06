So war es für Sam Dylan bei "The 50" seine Ex-BFF zu sehen!

Sam Dylan (33) traf bei The 50 auf seine einstige BFF Georgina Fleur (34)! Am Rande der Bertelsmann-Party kommt Promiflash mit dem Realitystar ins Plaudern und will wissen, wie er dieses Aufeinandertreffen wahrgenommen hat. Doch eine direkte Konfrontation sei wohl gar nicht erst zwischen den beiden Realitystars zustande gekommen, wie er erklärt: "Georgina war ja bei 'The 50' gefühlt nur fünf Minuten dabei. Bevor wir überhaupt irgendwie miteinander reden konnten oder bevor es dazu gekommen ist, war sie ja schon wieder weg."

Statt mit ihrem damaligen Freund zu sprechen, habe die einstige Dschungelcamp-Kandidatin laut Sam nur über ihn abgelästert: "Aber was ich sagen konnte, ich habe mich so ein bisschen gestalkt gefühlt, sie hat mich ja nur beobachtet. Mehrere Leute sind auch zu mir gekommen und haben gesagt, wie schlecht sie über mich geredet hat. Also, sie hat versucht, mich schlecht zu machen." Einen schnippischen Kommentar zu ihrer Leistung in der Show kann sich der Reality-TV-Star zum Schluss nicht verkneifen: "Vielleicht hätte sie sich einfach mehr auf sich konzentrieren müssen und auf die Spiele, dann wäre sie vielleicht auch weitergekommen."

Eigentlich waren Georgina und Sam einst ein Herz und eine Seele. Doch vor einigen Jahren entzweiten sich die beiden. Der Grund: Sam hatte die Schwangerschaft von Georgina ausgeplaudert. Diese Streiterei scheint wohl noch immer zwischen ihnen zu stehen. Vor den "The 50"-Dreharbeiten hätte das Reality-Sternchen sogar alles versucht, damit sie in der Show auf keinen Fall auf Sam treffen muss. Wie ihre Mutter Gerti Bülowius im Podcast "Royal Spice" ausplauderte, war dem Rotschopf dafür jedes Mittel recht: "Und dann hat die Georgina mit denen [der Produktion] immer die ganze Zeit telefoniert und wollte die erpressen und sagen: 'Pass auf, ich bin der größere Star. Wenn der Sam Dylan mitmacht, mache ich nicht mit.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan posiert

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, die beiden werden sich irgendwann wieder vertragen? Ja, da bin ich mir sicher! Es muss nur noch etwas Gras über die Sache wachsen. Nee, ich denke, der Zug ist abgefahren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de