"Traum": Kate Hudson will Stevie Nicks in Biopic spielen!

Kate Hudson (45) ist aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken. Seit Neuestem kann sie sich allerdings auch Sängerin nennen, denn der "Almost Famous"-Star hat vor ein paar Wochen sein erstes Album herausgebracht. "Glorious" heißt die Platte und hat einen kräftigen Rockeinschlag. Ein musikalisches Biopic zu drehen, würde ihre beiden Leidenschaften perfekt verbinden. Und wen würde die Hollywood-Legende am liebsten verkörpern? "Stevie Nicks (76) ist der ultimative Traum. Aber ich würde wahrscheinlich viel zu sehr in diese Rolle schlüpfen. Ich denke, für alle Mädchen, die Rock lieben, ist Stevie einfach unsere Nummer eins. Ihre ganze Lebenserfahrung und die Musik", schwärmt Kate im Interview mit Rolling Stone.

Dass Kate nach Jahren vor der Kamera die Entscheidung traf, ihren Traum von eigener Musik zu verwirklichen, kommt für manche überraschend. Zwar hatte sie schon immer das Talent und den Wunsch, doch hatte sich nie wirklich getraut, den Schritt zu gehen. Was hat sich jetzt geändert? Wie sie weiterhin im Interview verrät, wurde sie durch Covid dazu gedrängt, ihr Leben und ihre Träume zu überdenken. Das Album zu produzieren, war dann doch etwas schwieriger. "Es sind so viele Emotionen damit verbunden und persönliche Hindernisse zu überwinden, um hierher zu gelangen. Wenn die Leute sagen, es sei wie die Geburt eines Babys, dann hat es sich wirklich so angefühlt. Es war unglaublich emotional für mich," erklärte die "Fremd Fischen"-Darstellerin.

Das Album scheint auf jeden Fall gut anzukommen. "Ich liebe dieses Album. Kate Hudson, du hast es echt drauf und ich bin mehr als aufgeregt für dich!" und "Ehrlich gesagt, liebe ich das gesamte Album. Es ist Jahre her, dass ich wirklich tiefe Musik gehört habe. Jeder Song ist auf seine eigene Art einzigartig. Deine Vocals sind der Hammer!" loben ihre Fans Kates Werk auf ihrem Social-Media-Account. Ob "Glorious" ihr einziges Album bleibt, hat Kate noch nicht verraten.

