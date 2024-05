Kate Hudson feiert Debütalbum vor starbesetztem Publikum!

Die Fans von Kate Hudson (45) müssen nicht länger warten! Nachdem sie Anfang des Jahres ihre Debütsingle veröffentlicht hatte, folgte am 17. Mai ihr erstes Album mit dem Namen "Glorious". Damit beweist sie erneut, wie viel Power in ihrer Stimme steckt. Zur Feier des Tages performte die Schauspielerin am vergangenen Wochenende ihre Songs vor einem starbesetzten Publikum, wie Just Jared berichtet. Demnach soll sie in einer Location in Los Angeles vor unzähligen Promis ihre erste musikalische Show abgeliefert haben.

In ihrem Debütalbum verpackt Kate vor allem Weisheiten, die sie im Laufe ihres Lebens geprägt haben. Von ihrer Kindheit in Hollywood über ihr Leben als Mama von drei Kindern bis hin zu allen Höhen und Tiefen ihres Lebens. Im Interview mit People verriet sie vor wenigen Wochen: "Musik war meine erste Liebe." Aber was hielt die "Almost Famous"-Darstellerin davon ab, nicht schon viel früher ihrer großen Leidenschaft nachzugehen?

Im Februar letzten Jahres hatte Kate im Podcast "Table for Two" gestanden, dass die Angst sie vom Musikmachen abhielt – und das, obwohl ihr das musikalische Talent quasi in die Wiege gelegt wurde. Und genau das scheint der Schauspielerin zum Verhängnis geworden zu sein! "Ich hatte mit einem Vaterkomplex zu kämpfen und ich wollte nichts tun, was mich mit ihm verbindet", berichtete sie. Denn ihr Vater Bill Hudson (74) war Teil der Band The Hudson Brothers. Zudem kam die Angst vor Ablehnung bei ihren Fans hinzu. "Wenn ich [meine Musik] rausbringe und die Leute es nicht mögen, würde es mich zerstören", führte sie ihre Gedanken weiter aus.

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Instagram / theoliverhudson Oliver, Bill und Kate Hudson

