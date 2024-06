Travis Barker ehrt seine Familie mit diesen neuen Tattoos!

Travis Barker (48) ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Für seine Liebsten hat der Schlagzeuger nun doch noch einen Fleck gefunden und sich ein neues Kunstwerk auf seinem Körper zugelegt. Auf Instagram teilt der Mann von Kourtney Kardashian (45) ein Foto der frischen Tinte. Auf der Rückseite seines Unterarms steht in gotischen Buchstaben das Wort "Familie". Der schnörkelige Schriftzug bedeckt fast die gesamte Länge seines Unterarms und hat damit eine prominente Stelle am Körper des Rockers.

Außerdem zeigt Travis' Post zum ersten Mal ein Tattoo für sein Söhnchen Rocky. Der Name des Sprösslings steht direkt unter den großen Buchstaben am Handgelenk seines Papas. Der kleine Kardashian-Nachwuchs war im November vergangenen Jahres auf die Welt gekommen. Kurz vor Weihnachten teilten die stolzen Eltern dann die ersten Fotos von ihrem Baby im Netz. Auf einem Schnappschuss gab der Blink-182-Drummer seinem Liebling einen Kuss auf den Kopf. Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit zeigte sich auf einem Bild dabei, wie sie Rocky mit Milch versorgte.

Die Beziehung von Travis und Kourtney sorgte schon häufiger für Verwunderung. In der aktuellen Staffel von The Kardashians wurde gezeigt, wie die 45-Jährige gemeinsam mit Khloé Kardashian (39) ihre Kliniktasche für die Geburt packte. Doch dem Realitystar fehlte etwas. "Hast du da drin meine Blutampulle gesehen?", fragte sie ihre Schwester. Nachdem die Good-American-Gründerin etwas angeekelt reagiert hatte, erklärte die dreifache Mutter, dass sie und der 48-Jährige normalerweise immer mit Blut gefüllte Fläschchen des anderen bei sich tragen.

Instagram / travisbarker Travis Barker, Musiker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

