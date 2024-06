Das verbietet Chrissy Teigen ihren Kids bis zum Abschluss!

Chrissy Teigen (38) ist ein echter Familienmensch – das beweist das Model immer wieder. Im Netz nimmt sie ihre Fans deswegen auch regelmäßig mit durch ihren Mama-Alltag und plaudert dabei das ein oder andere Detail zu ihrer Kindererziehung aus. Doch obwohl sie selbst kaum transparenter in den sozialen Medien sein könnte, möchte sie genau dieses Medium ihren Kids bis zu einem gewissen Alter verwehren – aus gutem Grund. "Ich möchte, dass sie sicher und glücklich sind und sich als Kinder gut entwickeln", verrät Chrissy laut Hello! auf dem Aura Digital Parenting Summit in New York.

Vor allem ein Punkt scheint der 38-Jährigen besondere Sorgen zu bereiten, wie sie Jeffrey Katzenberg, dem Gründer der Produktionsfirma DreamWorks, weiter erklärt. Demnach würden ihre eigenen Kinder in ihrem jungen Alter noch nicht verstehen, wie "unecht" viele Äußerungen und Schimpfworte sind. Aus diesem Grund wolle sie selbst ihren Sprösslingen erst nach deren Abschluss an der Highschool den Zugang zu den sozialen Netzwerken erlauben. "Solange es nicht mehr Regeln und Vorschriften gibt, ziehe ich es vor, dass sie nicht auf Social Media sind", meint sie dazu abschließend.

Chrissy und John Legend (45) gehen bereits seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Nachdem sich das Paar im Jahr 2006 am Set des Musikvideos des "All of Me"-Interpreten kennengelernt hatte, schien es direkt zwischen ihnen gefunkt zu haben. Nur kurze Zeit später zeigten sich die beiden erstmals als eine Einheit auf verschiedenen Veranstaltungen. 2013 folgte dann der Gang vor den Traualtar und das Bekenntnis ihrer ewigen Liebe, die bis heute anhält. Inzwischen teilen die Turteltauben sogar vier gemeinsame Kinder: Luna (8), Miles (6), Esti (1) und Nesthäkchen Wren.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern Wren, Miles, Esti und Luna

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2024

