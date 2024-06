"Ein Spätzünder": Luann de Lesseps war als Teenager unsicher

Luann de Lesseps (59) genießt ihr Singledasein! Nach ihrer Ehe mit Tom D'Agostino Jr. ist die Real Housewives of New York City-Bekanntheit fleißig am Daten. Erst vor wenigen Monaten wurde die TV-Persönlichkeit beim Dinner mit Olivier Sarkozy (55) abgelichtet. Doch Luanns Umgang mit Männern war nicht immer so selbstbewusst. Im Interview mit Bustle spricht sie nun offen über ihre ersten romantischen Erfahrungen. "Ich war ein Spätzünder. In meinen Teenagerjahren fühlte ich mich nicht selbstbewusst", gesteht die Schauspielerin. Vor allem ihre Größe sei damals ein Problem für sie gewesen: "Ich weiß noch, wie ein Junge sagte: 'Schade, dass du so groß bist, denn du hast so ein hübsches Gesicht.'"

An ihr erstes Mal erinnert sich Luann offenbar noch ziemlich gut. "Bis ich 18 Jahre alt war, hatte ich weder einen Freund noch Sex", beginnt die Autorin zu erzählen. Doch das sollte sich bei ihrem Abschlussball ändern. Detailliert berichtet der Realitystar: "Wir hatten Sex im Auto, was so typisch für den Abschlussball ist. Jim war älter als ich, aber er war sehr gut aussehend und süß. Ich dachte, er wäre der perfekte Kerl, um meine Jungfräulichkeit zu verlieren, weil er so gutmütig war." Für sie sei es eine tolle Erfahrung gewesen und der perfekte Startschuss für weitere Liebesaffären mit Jungs, scherzt das Model.

Was läuft denn nun zwischen Luann und Olivier? Vor wenigen Wochen wurde die Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit Us Weekly auf ihre vermeintliche Liebelei mit dem Bruder des ehemaligen französischen Präsidenten angesprochen. "Das Date mit ihm hat Spaß gemacht. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger", erklärte die 59-Jährige. Doch von Romantik lässt sich offenbar nicht sprechen. Deutlich betont Luann: "Es ist eher freundschaftlich!"

Getty Images / Astrid Stawiarz Tom D'Agostino und Luann de Lesseps, Ex-Ehepaar

Getty Images Olivier Sarkozy im Mai 2019

