Luann de Lesseps verrät, was mit Olivier Sarkozy läuft!

Sind die beiden ein Paar? Anfang März wurden Luann de Lesseps (58) und Olivier Sarkozy (54) bei einem gemeinsamen Abendessen gesehen. Jetzt erklärt die "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit gegenüber Us Weekly, ob sie den Ex von Mary-Kate Olsen (37) datet! "Es hat Spaß gemacht. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger", erklärt Luann, betont aber zusätzlich: "Es ist eher freundschaftlich." Offenbar war das Dinnerdate mit dem französischen Bankier nur ein rein platonisches Treffen.

Der Liebe hat Luann aber dennoch nicht abgeschworen. Wie die 58-Jährige in dem Gespräch weiter verrät, ist sie gerade wieder ziemlich aktiv im Dating-Leben! "Ich habe in letzter Zeit viel gedatet. Vorher hatte ich eine Art Durststrecke, aber das hat sich ein bisschen geändert!", witzelt die US-amerikanische TV-Bekanntheit.

Luann war in ihrem Leben bereits zweimal verheiratet. Mit Alexandre de Lesseps ging sie rund 16 Jahre durchs Leben, mit ihrem zweiten Mann Tom D'Agostino Jr. dauerte die Ehe nur etwa ein Jahr. Für ihren nächsten Partner hat Luann genaue Vorstellungen – sie würde gerne einen jüngeren Mann daten! "Im Moment sind alle 30- und 40-Jährigen genau mein Ding, wenn ich das sagen darf", plauderte sie vor wenigen Monaten in der "Tamron Hall Show" aus.

Olivier Sarkozy in Madrid

Getty Images Luann de Lesseps, US-amerikanische Sängerin

