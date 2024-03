Ist Luann de Lesseps die neue Flamme von Olivier Sarkozy?

Olivier Sarkozy (54), der Ex-Mann von Mary-Kate Olsen (37), heizt die Gerüchteküche an! Der französische Banker wurde diese Woche zusammen mit Luann de Lesseps (58) beim Verlassen des schicken Restaurants Le Bilboquet in Manhattan gesichtet. Schnappschüsse, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen die beiden gut gelaunt, wie sie nach dem gemeinsamen Mittagessen durch die Upper East Side schlendern. Die "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit trug ein schickes rotes Pelzmäntelchen, das sie mit einer schwarzen Lederhose und einer großen Cat-Eye-Sonnenbrille kombinierte. Olivier entschied sich mit einer grauen Wildlederjacke, einem dunkelblauen Pullover und einer schwarzen Hose für einen schlichteren Look.

Seit seiner Scheidung von Mary-Kate wurde Olivier schon mit mehreren Frauen in Verbindung gebracht: Anfang 2022 hatte der Halbbruder von Nicolas Sarkozy (69) zusammen mit Elle Macpherson (59) ein Konzert von Elton John (76) in New York besucht. "Sie schienen wirklich glücklich miteinander zu sein, es sah so aus, als könnten sie ein Paar sein", berichtete ein Beobachter gegenüber The Mirror. Vergangenes Jahr wurde Olivier dann innig mit einer Blondine auf den Straßen von London gesichtet. Fotos, die Gala veröffentlichte, zeigen ihn bei einem romantischen Kuss. Bei der Frau soll es sich um die Kunstberaterin Lara Björk gehandelt haben.

Könnte Luann die richtige Partnerin für Olivier sein? In der Vergangenheit hatte das TV-Sternchen schon für diverse Negativschlagzeilen gesorgt: Ende 2017 wurde sie wegen eines Ausrasters unter Alkoholeinfluss und wüster Beschimpfung eines Polizisten festgenommen. Wie Palm Beach Post berichtete, habe Luann bei ihrer Verhaftung sogar Morddrohungen ausgesprochen. "Ich werde euch töten, ich werde euch töten!", soll die Sängerin geschrien haben.

Anzeige

Getty Images Olivier Sarkozy im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Luann de Lesseps, TV-Star

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de