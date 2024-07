Luann de Lesseps und Bethenny Frankel begraben Kriegsbeil

Luann de Lesseps (59) und Bethenny Frankel (53) begraben das Kriegsbeil! Die beiden "Real Housewives of New York City"-Bekanntheiten waren in den vergangenen Jahren immer wieder aneinandergeraten. Auf einer Hausparty in den Hamptons trafen die beiden Damen aber nun aufeinander und posierten gemeinsam mit Bethennys Tochter Bryn für ein Foto, das beide dann auf Instagram veröffentlichten. Wie stehen die Streithähne also mittlerweile zueinander? "Ich habe mit Bethenny eine Menge durchgemacht, aber ich bin nicht die Person, die an der Vergangenheit hängt", erklärt Luan gegenüber US Weekly und ergänzt: "Wir gehen auf eine positive Art und Weise damit um. Denn das Leben ist ein Kabarett."

Unter Luanns Beitrag mit ihrer einstigen Feindin kommentieren die Fans fleißig. "Luann mit einem Fan", teilt ein User hämisch gegen Bethenny aus. Andere freuen sich jedoch, dass sich die beiden Ladys wieder anzunähern scheinen. "Vielleicht kann es Frieden auf Erden geben" und "Entblockt euch bitte gegenseitig", lauten weitere Kommentare.

Luann ist für ihre impulsive Art bekannt: 2017 wurde die US-Amerikanerin wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und der Bedrohung von Beamten verhaftet und musste für eine Nacht hinter Gitter. Als Strafe für ihr Verhalten bekam Luan 50 Sozialstunden aufgebrummt, zudem sollte sie für ein Jahr trocken bleiben. Doch obwohl sie sich nach dem Ausraster in einen Entzug begeben hatte, gönnte sich die Sängerin bereits nach acht Monaten zwei Mimosas.

Getty Images Bethenny Frankel im Februar 2024

Getty Images Luann de Lesseps im April 2024

