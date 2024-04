Leahs Drogenklage: Luann de Lesseps verteidigt Andy Cohen

Im vergangenen Monat reichte die ehemalige Real Housewives of New York City-Darstellerin Leah McSweeney (41) Klage gegen den Fernsehproduzenten Andy Cohen (55) und seinen Sender Bravo ein. Ihr Vorwurf: Andy habe am Arbeitsplatz regelmäßig mit den Darstellerinnen Kokain konsumiert. Außerdem gab die Modedesignerin an, der Sender habe ihre Alkoholsucht für die Show ausgenutzt. Nun meldet sich ihre Reality-TV-Kollegin Luann de Lesseps (58) zu Wort. Die Schauspielerin positioniert sich ganz klar gegen die Aussagen ihres Co-Stars. "Niemand wird in der Sendung zu etwas gezwungen", macht das Model jetzt im Interview mit Us Weekly deutlich. Auch den Produzenten nimmt sie in Schutz. "Ich kenne Andy, ich kenne ihn seit Jahren und das entspricht nicht seinem Charakter", stellt sie klar.

Genau wie ihre "The Real Housewives of New York City"-Kollegin litt auch Luann lange Jahre unter einer Alkoholsucht. Doch sie habe am Set der Sendung ganz andere Erfahrungen gesammelt. Statt zum Trinken animiert, soll sie eher bei ihrem Entzug unterstützt worden sein. "Der Sender hat mir immer dabei geholfen, nicht zu trinken", erinnert sie sich im Interview mit dem Magazin. Trotzdem betont sie, dass das nicht unbedingt für ihre Kollegin gelten muss. Denn Leah habe ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Doch die Sängerin erklärt: "Es war einfach nie meine Erfahrung oder die vieler anderen Housewives."

Auch Andy weist Leahs Vorwürfe vehement zurück. In einem Schreiben machten seine Anwälte im vergangenen Monat deutlich: "Herr Cohen hat niemals Kokain mit irgendeinem Darsteller einer 'Real Housewives'-Show oder mit einem anderen Bravo-Mitarbeiter konsumiert." Die Anschuldigungen seien kategorisch falsch. Von Leah forderten die Juristen, sie solle "sofort alle Behauptungen in Bezug auf Mr. Cohens angeblichen 'Kokainkonsum' zurücknehmen und widerrufen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Luann de Lesseps, US-amerikanische Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Cohen im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de