Emotional: Oprah Winfrey erzählt vom AIDS-Tod ihres Bruders

Zum Pride Month teilt Oprah Winfrey (70) eine besonders ergreifende Geschichte mit ihren Fans. Bei Instagram startete die Talkshow-Moderatorin ein Live und offenbarte: "Vor 35 Jahren starb mein jüngerer Bruder, Jeffrey Lee, an AIDS." Jeffrey sei damals im Jahr 1989 gerade einmal 29 Jahre alt gewesen und "die Welt ein grausamer Ort" – und das nicht nur für Menschen mit dieser Krankheit, sondern für die queere Community allgemein. "Ich denke oft, wenn er noch leben würde, wäre er so erstaunt darüber, wie sehr sich die Welt verändert hat, dass es jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe und den Pride Month gibt", überlegte Oprah. Sie sei sicher, dass das Leben ihres Bruders heute anders aussehe, denn heute hätte er in einer Welt leben können, "die ihn so gesehen und geschätzt hätte, wie er war".

Oprah erhielt in diesem Jahr den Vanguard Award und nutzte die Gelegenheit auf der Bühne, die Geschichte ihres Bruders anzusprechen. Sie selbst habe damals nicht gewusst, wie sehr ihr Bruder mit seiner Sexualität zu kämpfen hatte. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass Jeffrey über die Tatsache, schwul zu sein, eine tiefe Scham entwickelt habe. "Ich wünschte, er hätte diese befreiten Zeiten miterleben können und wäre heute Abend bei mir", meinte die Talkmasterin zum Publikum. Das sei einer der Gründe, warum es ihr mit ihrer Show "Oprah" so wichtig gewesen sei, die Geschichten von Menschen zu erzählen, die "ihr authentisches Selbst seien".

Oprah selbst wurde dank der "The Oprah Winfrey Show" zu einem der größten TV-Stars der USA. Dabei erlebte sie vor ihrem großen Karrieredurchbruch selbst dunkle Zeiten. Als Kind wuchs sie eigenen Angaben zufolge bei ihrer Mutter in einem toxischen Umfeld auf. Im Alter von neun Jahren sei sie sexuell missbraucht worden. Infolgedessen verfiel sie einer Drogen- und schließlich auch einer Esssucht. Erst durch ihren Weg in die Medien erlangte sie Bekanntheit und Beliebtheit. Mittlerweile ist die 70-Jährige nicht aus dem Fernsehen wegzudenken und mit dem Oprah Winfrey Network gehört ihr sogar ein eigener Sender.

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Getty Images Oprah Winfrey bei der Premiere von "The 1619 Project"

