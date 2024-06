Großer Wunsch: Sarah Ferguson möchte Rolle in "Bridgerton"!

Sarah Ferguson (64) trägt einen Wunsch in sich, den bestimmt viele Fans haben: eine Rolle in der beliebten Netflix-Serie Bridgerton! Und für welchen Charakter Produzentin Shonda Rhimes (54) sie casten sollte, hat sie auch schon im Sinn. Zu Gast bei "Good Morning Britain" verrät die Herzogin von York: "Ich möchte in 'Bridgerton' mitspielen! Ich denke, Lady Penelope sollte eine Freundin haben, die rote Haare hat wie ich. Ich sage es ja nur!" Bei der aktuellen dritten Staffel, die sich um Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan (37), dreht, wird Sarah vermutlich kein Glück mehr haben – aber wer weiß, vielleicht bei der nächsten? Immerhin geht es in der Serie um die Londoner Adelsgesellschaft, ein Thema, mit dem sich die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) wohl ein wenig auskennt.

Ihr Wunsch, bei "Bridgerton" mitzuspielen, ist aber nicht das Einzige, was Sarah offenbart. Die Mutter von Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (35) kämpfte in ihrem Leben bereits gegen Brust- und Hautkrebs – den Brustkrebs konnte sie besiegen, befindet sich aber derzeit noch in der Hautkrebsbehandlung. In ihrem Interview bei der britischen Frühstücksfernsehsendung spricht Sarah über die Veränderungen, mit denen sie durch ihre Erkrankungen lebt: "Jetzt mit einer Mastektomie und dann mit einem malignen Melanom... Natürlich ist das nicht jeden Tag ein Weckruf, jetzt ist es eine neue Normalität. Man kann nie sagen, dass man krebsfrei ist, aber man kann sagen: 'Mir geht es gut und ich bin sehr glücklich'."

Während ihrer Genesungsphase gibt es besonders zwei Menschen, auf die die Autorin zählen kann: ihre Töchter Eugenie und Beatrice. Die Prinzessinnen stehen ihrer Mama jederzeit zur Seite und helfen ihr, den schwierigen Weg zu meistern. Ihre Wertschätzung für die beiden brachte Sarah in einem Interview mit Hello! zum Ausdruck. "Ich habe die außergewöhnlichste Familie und ein großartiges Team. Meine Mädchen wissen, dass ich ihnen immer die Wahrheit sagen werde, egal wie schwer es ist", erklärte sie und fügte hinzu: "Als sie fragten: 'Mum, haben sie den gesamten Krebs entfernt?' und die Antwort 'Ja' war, wussten sie, dass sie in Sicherheit sind."

Liam Daniel/Netflix © 2022 Nicola Coughlan in "Bridgerton"

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

